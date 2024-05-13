Когда впервые пикировать помидоры: урожай поразит масштабами

Когда лучше всего пикировать помидоры - полезные советы и лайфхаки читайте в материале Главреда.

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Когда пикировать помидоры / коллаж: Главред, фото: unsplash

Что делать чтобы быстрее созрели помидоры и принесли большой урожай - Главред собрал полезные советы специалистов. Известно, что томаты могут цвести до холодов. Однако, чтобы получить большой урожай, стоит не забывать новые цветки подрезать. Мало кто знает, что новые цветы на рассаде забирают у кустов много сил, поэтому растения теряют питательные вещества.

Специалисты в рассказали, что в таком случае стоит подрезать или прищипнуть верхушки побега на кустах помидоров за месяц до окончания сезона.

Что нужно делать, чтобы рассада была толстой

Чтобы рассада имела здоровый вид и толстый ствол, стоит подпитывать ее специальным удобрением, которое можно приготовить и дома. Очень полезным станет дрожжевой раствор, для этого стоит в ведро налить 10 литров теплой воды и добавить туда 10 г сухих дрожжей, 500 г куриного помета. Это все нужно тщательно перемешать и оставить раствор настояться 3-4 дня. Затем необходимо процедить его и развести в воде, с пропорциями 1:10. Рассаду стоит подливать только под корень.

Также специалисты рассказали, что для укрепления рассады подойдет яичная скорлупа. Известно, что она обладает питательными свойствами и способна стимулировать рост рассады, но не вытягивает ее. Для изготовления подкормки рассады стоит набрать 3 литра теплой воды и добавить туда измельченную скорлупу с 5 яиц. Это все стоит оставить на 4 дня, чтобы раствор настоялся. После этого стоит раствор процедить и можно подливать томаты.

Когда нужно пикировать помидоры

Пикировать рассаду помидоров следует проводить в зависимости от того, какой сорт помидоров и когда семена были высажены. Специалисты советуют, что во время пикировки корень высокорослых помидоров нужно подрезать и пересаживать 2 раза. Однако, если сорт помидоров имеет среднюю и низкую высоту растения, то его стоит пикировать только раз. Впервые нужно подрезать корень помидоров через 12-15 дней после высадки семян. За эти дни уже должно сформироваться 2 полноценных листочка, а для будущей пересадки стоит выбрать неглубокую емкость.

Однако, специалисты отмечают, если на листьях появились желтые края, то это означает, что происходит загущение посадок и помидоры уже надо пикировать.

Смотрите видео о том, когда нужно пикировать помидоры:

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