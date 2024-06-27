Церковный праздник: что категорически запрещено делать 27 июня

Праздник 27 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Самсона.
Какие праздники 27 июня
В Украине и мире 27 июня отмечают такие праздники:
- День микро-, малых и средних предприятий
- Международный день рыболовства
- День солнцезащитных очков
- Международный день слепоглухонемых
Церковный праздник 27 июня
По новому церковному календарю, 27 июня в Украине отмечают день преподобного Самсона.
Известно, что святой Самсонжил в VI веке и родился в знатной и богатой римской семье. Со временем он понял всю премудрость тогдашнего времени и начал очень много заниматься медициной, которой он увлекался. Святой Самсон не мог равнодушно смотреть на страдания и нищету людей, поэтому организовал в своем доме прием для всех больных и бедных, где он милосердно оказывал помощь всем нуждающимся.
После смерти родителей он раздал свое огромное богатство, уехал в Константинополь и продолжал свою благотворительную деятельность - его дом стал приютом для отчаявшихся. Впоследствии в 30 лет Самсон был рукоположен в священный сан святым патриархом Миной, а затем руководил большой больницей.
Преподобный Самсон много лет посвятил апостольским трудам и умер в очень преклонном возрасте. Его святые мощи были погребены в церкви святого Мокия.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать 27 июня
- В народе считают, что 27 июня запрещено делать предложение - существует большой риск, что будущий брак станет неудачным.
- В этот день нельзя занимать деньги, ведь можно остаться несчастливым и бедным.
- Также 27 июня не стоит переезжать, или отправляться в путешествия - лучше отложить до лучших дней.
День Ангела 27 июня
27 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп, Кристина.
Больше интересных новостей:
- Гороскоп на июль от Влада Росса: Россия забрасывает Украину бомбами и пойдет в новое наступление
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: Тельцам - сюрприз, Ракам - удовольствие
- Китайский гороскоп на завтра 25 июня: Змеям - серьезный разговор, Обезьянам - новые долги
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред