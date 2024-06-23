Церковный праздник 24 июня: что нельзя делать на Рождество святого Иоанна Крестителя

Праздник 24 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на Рождество святого Иоанна Крестителя и День Святого Духа.
Какой праздник 24 июня
В Украине и мире 24 июня отмечают такие праздники:
- День Святого Иоанна
- День бизнес аналитика
- День бассейна
- Международный день визажиста
- Международный день спасателя
Церковный праздник 24 июня
По новому церковному календарю, 24 июня в Украине отмечают Рождество святого Иоанна Крестителя и День Святого Духа.
Известно, что Рождество Иоанна Предтечи - это христианский праздник в честь рождения Иоанна Крестителя, который отмечается 24 июня. В православной церкви Рождество Иоанна Предтечи относится к числу великих праздников, не будучи двунадесятым праздником, и празднуется за шесть месяцев до Рождества Христова. Также считается, что после Рождества Христа длина светового дня начинает возрастать, а после Рождества Иоанна - уменьшаться.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать после Троицы
- Считается, что после Троицы запрещено занимать и давать в долг деньги, потому что можете передать собственное счастье в чужие руки.
- Существует поверье, что этой ночью запрещено спать, ведь после захода солнца просыпается вся нечисть.
- В народе считают, что в этот день запрещено купаться в водоемах, ведь существует риск утонуть.
День Ангела 24 июня
24 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян, Мария, Фаина.
Больше интересных новостей:
- Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 июня: Девам - рутина, Рыбам - прибыль
- Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: Ракам - гармония, Рыбам - благословение
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: Тельцам - сюрприз, Ракам - удовольствие
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред