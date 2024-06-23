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Церковный праздник 24 июня: что нельзя делать на Рождество святого Иоанна Крестителя

Юлия Закрепа
23 июня 2024, 20:23
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 24 июня.
Церковный праздник 24 июня: что нельзя делать на Рождество святого Иоанна Крестителя
Что нельзя делать после Троицы / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 24 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на Рождество святого Иоанна Крестителя и День Святого Духа.

Какой праздник 24 июня

В Украине и мире 24 июня отмечают такие праздники:

видео дня
  • День Святого Иоанна
  • День бизнес аналитика
  • День бассейна
  • Международный день визажиста
  • Международный день спасателя

Церковный праздник 24 июня

По новому церковному календарю, 24 июня в Украине отмечают Рождество святого Иоанна Крестителя и День Святого Духа.

Известно, что Рождество Иоанна Предтечи - это христианский праздник в честь рождения Иоанна Крестителя, который отмечается 24 июня. В православной церкви Рождество Иоанна Предтечи относится к числу великих праздников, не будучи двунадесятым праздником, и празднуется за шесть месяцев до Рождества Христова. Также считается, что после Рождества Христа длина светового дня начинает возрастать, а после Рождества Иоанна - уменьшаться.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать после Троицы

  • Считается, что после Троицы запрещено занимать и давать в долг деньги, потому что можете передать собственное счастье в чужие руки.
  • Существует поверье, что этой ночью запрещено спать, ведь после захода солнца просыпается вся нечисть.
  • В народе считают, что в этот день запрещено купаться в водоемах, ведь существует риск утонуть.

День Ангела 24 июня

24 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян, Мария, Фаина.

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