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Россия сегодня нарастила темпы наступления: что говорят в Генштабе

Яна Ставская
26 июня 2024, 21:36
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Самые горячие бои продолжаются под Покровском и в Харьковской области.
Россия сегодня нарастила темпы наступления: что говорят в Генштабе
ВС РФ продолжает атаки на многих направлениях / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты с начала среды, 26 июня, наращивают темпы наступательных и штурмовых действий, говорится в вечерней сводке Генштаба.

Враг ищет пути, чтобы вклиниться в оборону ВСУ и попытаться выбить украинские подразделения с занятых рубежей, констатируют в Генштабе.

Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 99. Самые горячие участки фронта сейчас на Покровском направлении и в Харьковской области.

видео дня

Харьковское направление

Продолжаются две вражеские атаки в районе Волчанска. Еще семь штурмов россиян отбито вблизи Липцов и в районе Волчанска.

Купянское направление

С начала суток отбито семь атак врага возле Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Степной Новоселовки. Продолжаются бои возле последней.

Лиманское направление

Российские оккупанты 11 раз пытались улучшить тактическое положение - безуспешно. Продолжаются бои в районе Невского и Макеевки.

Город Торецк - что о нем известно

Торецк (до 1936 года - Щербиновка, в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской громады, передает Википедия.

Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка - Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка - Никитовка.

Северское направление

Зафиксирована активность ВС РФ в районах Белогоровки, Спирного и Раздоловки. Продолжается 5 боев.

Торецкое направление

Количество штурмов врага увеличилось до семи. Основные усилия россияне направляют на атаки в сторону города Торецк.

Покровское направление

Темпы наступления РФ не уменьшаются. С начала суток российские захватчики 34 раза атаковали оборонительные рубежи украинских защитников. Успеха не имели 23 штурма агрессора, еще 11 вражеских атак продолжаются.

Кураховское направление

С начала дня враг атакует, в частности, вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Общее количество атак здесь возросло до семи.

На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

Война в Украине - ситуация на фронте

У украинских защитников наметились успехи на Харьковском направлении, рассказал командир артиллерийской батареи бригады Национальной гвардии "Спартан" Василий Емельянов.

"Ситуация контролируемая. Наши ребята действуют эффективно и дают достойный отпор. Можно сказать, что есть успехи", — подчеркнул он.

Известно, что ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал". Ранее ВС РФ пытались обойти этот микрорайон с флангов и атаковать напрямую. На какое-то время им удалось занять разрушенные здания. Но теперь ВСУ контратаковали и выбили россиян оттуда.

По мнению эксперта Александра Мусиенко, рорссияне пытаются выровнять свою наступательную линию в Донецкой области и атакуют с флангов, чтобы блокировать украинскую логистику. Из-за этого увеличилась угроза для города Торецк.

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