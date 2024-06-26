В дорогом отеле в Киеве нашли тело американского атташе: что известно о его смерти

В Киеве в номере дорогого отеля Hilton нашли мертвым представителя американского посольства в Украине. Его тело нашли 25 июня. Об этом сообщает Украинская правда с источником на собеседника в правоохранительных органах.
Отмечается, что на теле американского атташе не обнаружили следов насильственной смерти. Дипломат умер в результате естественных причин.
В Посольстве США в Украине также подтвердили смерть своего представителя. В то же время они решили оставить в тайне причины и другие детали смерти дипломата.
"Мы можем подтвердить смерть государственного служащего США, который подчинялся руководителю миссии в посольстве в Киеве. Государственный департамент выражает глубокие соболезнования семье и близким нашего коллеги. Дальнейшие комментарии мы не можем предоставить из соображений конфиденциальности", - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ сообщали о том, что дипломат приехал в Украину 15 июня. У него наблюдался повышенный уровень холестерина. Номер, в котором находился американский атташе, был закрыт изнутри.
Как писал Главред, в пределах торгового центра в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший умер в соседней больнице вечером 27 апреля. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.
Впоследствии стало известно, что погибшие были украинскими военнослужащими, которые проходили курс восстановления в Баварии после ранений. Министр Дмитрий Кулеба поручил держать дело на особом контроле и "находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца был наказан по всей строгости закона". Он также выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого.
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