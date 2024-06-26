УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

В дорогом отеле в Киеве нашли тело американского атташе: что известно о его смерти

Ангелина Подвысоцкая
26 июня 2024, 23:02
111
Посольство США подтвердило смерть своего представителя, но другие обстоятельства оставили в тайне.
США, отель Hilton
В отеле Hilton нашли тело американского дипломата / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, пресс-служба Hilton

В Киеве в номере дорогого отеля Hilton нашли мертвым представителя американского посольства в Украине. Его тело нашли 25 июня. Об этом сообщает Украинская правда с источником на собеседника в правоохранительных органах.

Отмечается, что на теле американского атташе не обнаружили следов насильственной смерти. Дипломат умер в результате естественных причин.

В Посольстве США в Украине также подтвердили смерть своего представителя. В то же время они решили оставить в тайне причины и другие детали смерти дипломата.

видео дня

"Мы можем подтвердить смерть государственного служащего США, который подчинялся руководителю миссии в посольстве в Киеве. Государственный департамент выражает глубокие соболезнования семье и близким нашего коллеги. Дальнейшие комментарии мы не можем предоставить из соображений конфиденциальности", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщали о том, что дипломат приехал в Украину 15 июня. У него наблюдался повышенный уровень холестерина. Номер, в котором находился американский атташе, был закрыт изнутри.

Как писал Главред, в пределах торгового центра в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший умер в соседней больнице вечером 27 апреля. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.

Впоследствии стало известно, что погибшие были украинскими военнослужащими, которые проходили курс восстановления в Баварии после ранений. Министр Дмитрий Кулеба поручил держать дело на особом контроле и "находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца был наказан по всей строгости закона". Он также выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева новости США посол дипломат посольство США
Реклама

Главное за день

В дорогом отеле в Киеве нашли тело американского атташе: что известно о его смерти

В дорогом отеле в Киеве нашли тело американского атташе: что известно о его смерти

23:02 Политика
Украина вылетела из Евро-2024: появилась реакция Реброва

Украина вылетела из Евро-2024: появилась реакция Реброва

22:25 Спорт
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на двух детей в Херсоне, они в больнице

Россияне сбросили взрывчатку с дрона на двух детей в Херсоне, они в больнице

22:11 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Муженек вроде бы верующий : Алина Кабаева опозорилась на всю РФ 3058

"Муженек вроде бы верующий": Алина Кабаева опозорилась на всю РФ

Как отклеить этикетку от стеклянной банки - не останется и липких следов 2740

Как отклеить этикетку от стеклянной банки - не останется и липких следов

Налетят серьезные несчастья: астролог назвал 4 знака зодиака, которых ждут беды в июле 2024 2353

Налетят серьезные несчастья: астролог назвал 4 знака зодиака, которых ждут беды в июле 2024

Почему Путина нервно трясёт от происходящего в РФ 2237

Почему Путина нервно трясёт от происходящего в РФ

Последние новости

00:13

"Другая случилась прошивка": Кравец призналась, жалеет ли про уход из Квартала

00:11

Кристина Агилера устроила шоу для подруги российского олигарха

26 июня, среда
23:17

Что с лицом Тищенко? Раскрыто, какие пластические процедуры делает депутат

23:02

В дорогом отеле в Киеве нашли тело американского атташе: что известно о его смерти

22:57

"Откуда здесь неравенство": в ОП объяснили, как должно выглядеть экономическое бронирование

Евро 2024 Украина - Бельгия: наша сборная сыграла вничью и вылетаетЕвро 2024 Украина - Бельгия: наша сборная сыграла вничью и вылетает
22:44

"Нажрала": путинистка Лера Кудрявцева пошла во все тяжкие

22:25

Украина вылетела из Евро-2024: появилась реакция Реброва

22:20

Шольц "послал" Путина: в Германии отвергли предложение о мирных переговорах

22:11

Россияне сбросили взрывчатку с дрона на двух детей в Херсоне, они в больницеФото

Реклама
22:11

Беглец Влад Яма впервые показал свою позицию - детали

22:09

Желтизна "испарится на глазах": лучший бабушкин метод для отбеливания обуви

21:36

Россия сегодня нарастила темпы наступления: что говорят в Генштабе

20:49

"Резервов нет": удастся ли россиянам выбраться из "капкана" на Харьковщине

20:28

Мужчина купил домой помидоры: то, что он увидел внутри - отвратительно

20:12

Три государства НАТО были против немедленного членства Украины год назад - посол

19:59

Враг снова поспешил: ВСУ отрицают оккупацию одного из сел на Донетчине

19:55

Плюс один: Мирошниченко показали приемную дочь

19:45

Потери России в войне бьют "абсолютные рекорды": с чем это связано

19:42

Дожди отступают, Украину окутывает жара: какой будет температура воздуха

19:26

Какая форма платья стройнит: варианты для всех фигур

Реклама
19:10

Почему Си Цзиньпин осторожно относится к объятиям Кима с Путиным?мнение

19:09

Только гений найдет кота за 8 секунд: лучший способ проверить внимательность

19:03

Предстанут перед большим выбором: какие 4 знака будут самыми счастливыми в июлеВидео

18:50

Это мясорубка: "военкор" выдал нежелательные факты по боям России под ХарьковомВидео

18:37

Камалия неожиданно вернулась к детям и бывшему мужуВидео

18:26

Графики отключения света на 27 июня: в какие часы не будет электроэнергии

18:10

Бронь от мобилизации теперь отражается в "Резерв+": как обновить документ

18:07

Счастливчиками не станут: 5 знаков зодиака, которых в июле ждут неприятностиВидео

17:45

Ева Бушмина рассказала, как стала "заложницей" Меладзе и его ВИА Гры

17:38

Не вода: какой напиток лучше всего помогает побороть жару - свежесть моментальная

17:37

"Речь пойдет о проигрыше": Жданов рассказал, удастся ли Китаю заморозить войну

17:33

Света станет больше: в Минэнерго сказали, когда украинцам ждать улучшения

17:27

Не оборонял Мариуполь, но получил "Героя": новые подробности скандала вокруг Содоля

17:09

Вы лидер или романтик: о каких чертах характера рассказывает почерк человекаВидео

16:50

Над городом столб дыма: Харьков под массированным ударомФото

16:49

"Мама! Я дома, я в Украине!": история освобожденного из плена защитника Мариуполя

16:45

Женщина открыла чемодан после поездки в Африку и нашла "волосатого попутчика"

16:41

Очень важный ритуал: что нужно обязательно выбросить 27 июня

16:14

Жданов нашел противоречия в поддержке Китаем России: на что Пекин рассчитывает

16:09

Племянник Ольги Сумской раскрыл детали семейного конфликта из-за Тони ПапернойВидео

Реклама
15:58

"Бам... все исчезло": мужчина показал, как можно убрать царапины на машине

15:56

"Серьезное военное производство": Жданов сказал, какая страна способна завалить ВСУ оружием

15:48

Станет только хуже: почему нельзя поливать собаку водой в жаруВидео

15:37

Возможная война Китая и США: Жданов насторожил сценарием противостояния стран

15:28

"Было озвучено четко": в США объяснили формулировку о "мосте Украины в НАТО"

15:26

Риск для агрессора: в РФ проблемы с заключенными, которых отправили воевать в Украину

15:25

Дело Тищенко. Последует ли СИЗО после домашнего арестаФото

15:17

Как пойти на второе свидание: три волшебных слова, которые удержат его "на крючке"

15:10

"Настоящий великан": в США умерла самая высокая в мире собака - как она выгляделаВидео

14:56

У Сергея Жадана роман с известной депутаткой - блогер

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять