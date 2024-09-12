Истребителей будет больше: Умеров анонсировал появление новых F-16 в Украине

Рустем Умеров провел разговор с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром.

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В Украине появится больше F-16 / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Группа украинских пилотов начала проходить подготовку в Румынии, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По итогам телефонного разговора с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром он написал, что истребителей F-16 в украинском небе станет больше.

"Провел плодотворный телефонный разговор с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром. Ключевая тема - усиление защиты украинского неба от российских ракет и дронов", - отметил глава Минобороны.

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При этом он также напомнил о том, что уже скоро Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot.

"F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии. Поблагодарил румынский коллегу, народ и правительство его страны за поддержку и укрепление нашей ПВО", - добавил Умеров.

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о пересмотре планов быстрого обучения пилотов F-16. Западные партнеры обсуждают, насколько разумным решением будет сейчас разворачивать новые истребители в Украине.

Напомним, истребитель F-16, который Украина получила в качестве военной помощи из США потерпел крушение на территории Украины. Это произошло во время массированной атаки страны-агрессора России 26 августа.

Экс-заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что могли сложиться разные причины, которые привели к гибели пилота и потере самолета, поэтому на выяснение всех обстоятельств понадобится около недели.

/ Инфографика: Главред

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