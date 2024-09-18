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Церковный праздник 19 сентября: что запрещено делать в день трех мучеников

Юлия Закрепа
18 сентября 2024, 17:08
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 19 сентября.
Церковный праздник 19 сентября: что запрещено делать в день трех мучеников
Что нельзя делать 19 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

19 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.

Какие праздники 19 сентября

В Украине и мире 19 сентября отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 19 сентября

По новому церковному календарю, 19 сентября в Украине отмечают день мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.

Известно, что Трофим, Савватий и Доримедонт жили в III веке и пострадали за веру во Христа во время гонений императора Проба. Трофима и Савватия схватили в городе Антиохии за то, что они отказались принести жертву языческим богам. После этого их подвергли жестоким пыткам: Савватия разодрали крюками, а Трофима заставили ходить в ходуках с понабитыми внутри гвоздями. После этого их отправили к императорскому наместнику в городе Синаде.

В Синаде к ним присоединился Доримедонт, который был сенатором и тайным христианином. Он открыто признал свою веру и также был подвергнут пыткам. Всех трех мучеников жестоко казнили.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 19 сентября

  • В народе считают, что 19 сентября категорически нельзя занимать соль, ведь это может навлечь беду.
  • Также считается, что в этот день нельзя никому врать, ведь все может обернуться против вас.
  • Нельзя выбрасывать остатки пищи в мусорное ведро. Лучше отдайте их бездомным животным или птицам.

День Ангела 19 сентября

19 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Гавриил, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Федор, Мария.

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