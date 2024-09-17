Церковный праздник 18 сентября: что запрещено делать в этот день

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 18 сентября.

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Какой праздник 18 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

18 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Евмения, епископа Гортинского, Молченской иконы Божией Матери.

Какие праздники 18 сентября

В Украине и мире 18 сентября отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день мониторинга качества воды

День города Лубны

День города Миргород

День города Прилуки

День памяти погибших мотоциклистов

Церковный праздник 18 сентября

По новому церковному календарю, 18 сентября в Украине отмечают день преподобного Евмения, епископа Гортинского, Молченской иконы Божией Матери.

Известно, что святой Евмений родился на острове Крит в городе Гортина, который был важным христианским центром. По преданию, он был выдающимся христианским пастырем и служителем Церкви.

Евмений жил благочестивой жизнью и отличался высоким нравственным поведением. Он поступил в монастырь, где оказался отмеченным как глубокий духовный наставник и благочестивый монах. Своей выдающейся духовностью и моральным авторитетом он стал епископом Гортинским. Как епископ он управлял своей епархией с большой мудростью и добротой. Его служение было отмечено поддержкой православной веры и содействием развитию Церкви на Крите.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 18 сентября

В народе считают, что в этот день не стоит высаживать или поливать растения в вашем доме или саду, ведь существует риск, что они погибнут.

Также существует примета, что 18 сентября запрещено стричься, иначе могут начаться проблемы со здоровьем.

День Ангела 18 сентября

18 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ирина, София.

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