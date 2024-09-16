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Церковный праздник 17 сентября: что запрещено делать в день Веры, Надежды и Любви

Юлия Закрепа
16 сентября 2024, 14:52
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 17 сентября.
Церковный праздник 17 сентября: что запрещено делать в день Веры, Надежды и Любви
Что нельзя делать 17 сентября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

17 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Какие праздники 17 сентября

В Украине и мире 17 сентября отмечают такие праздники:

видео дня
  • День работников гражданской защиты Украины
  • День усыновления
  • Всемирный день психолога педагога
  • Всемирный день безопасности пациентов

Церковный праздник 17 сентября

По новому церковному календарю, 17 сентября в Украине отмечают день мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

По преданию известно, что во II веке вдова София со своими дочерьми Верой, Надеждой и Любовью отправилась в Рим. Они исповедовали христианство, а в то время христиан подвергали жестоким пыткам за веру. Однако, София не боялась пыток и даже смерти. Поэтому она продолжала искренне верить в Бога и воспитывала своих детей по христианским правилам. Известно, что своих дочерей она также назвала в честь трех основных христианских добродетелей.

Впоследствии до императора Адриана дошли слухи об этой христианской семье, он приказал схватить четырех женщин и привести на суд. Дочерей Веру, Надежду и Любовь он отправил в тюрьму, а вот их мать Софию заставлял отречься от веры. Однако, женщина была непоколебимой и сказала, что вынесет любые пытки, но от веры не отречется. Тогда римляне казнили ее девочек и передали матери их останки. София собственноручно на горе похоронила тела своих дорогих детишек, а сама умерла через 3 дня. Так Веру, Надежду, Любовь и Софию причислили к лику святых мучениц.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 17 сентября

  • В народе считают, что в этот день женщинам запрещено работать по дому и заниматься домашними делами.
  • Также в этот день не стоит проводить сватовство или венчание, ведь существует примета, что союз будет несчастливым.
  • 17 сентября запрещено заниматься рукоделием: не стоит шить, вязать и вырезать.

День Ангела 17 сентября

17 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Иван, Илья, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь, Надежда, Александра.

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