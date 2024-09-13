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Церковный праздник 14 сентября: что запрещено делать на Воздвижение Креста Господня

Юлия Закрепа
13 сентября 2024, 10:59
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 14 сентября.
Церковный праздник 14 сентября: что запрещено делать на Воздвижение Креста Господня
Что нельзя делать Воздвижение Креста Господня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

14 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Воздвижения Креста Господня.

Какие праздники 14 сентября

В Украине и мире 14 сентября отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день оказания первой медицинской помощи
  • День города Винница
  • День города Житомир
  • День города Луганск
  • День города Луцк
  • День города Николаев
  • День танковых войск
  • День украинского кино
  • День физической культуры и спорта Украины

Церковный праздник 14 сентября

По новому церковному календарю, 14 сентября в Украине отмечают день Воздвижения Креста Господня, преставления святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Известно, что Воздвижение - это один из двунадесятых праздников, отмечаемый в память о нахождении креста, на котором распяли Иисуса. В народном календаре называют этот праздник Воздвижение, когда земля начинает двигаться ближе к зиме. В народе считают, что с этого дня наступают холода, птицы улетают в теплые края, а пресмыкающиеся прячутся по норам.

Характерным признаком праздника Воздвижения является торжественное почитание Господнего Креста через обряд вознесения его во время утренней службы.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 14 сентября

  • В народе считают, что в этот день запрещено тяжело работать на огороде или в саду.
  • Также нельзя желать зла другим людям и оскорблять бедных людей.
  • В этот день также не стоит злоупотреблять алкоголем и переедать, ведь это грех.
  • В народе рассказали о примете, что в этот день не стоит начинать новые дела, переезжать или менять работу.

День Ангела 14 сентября

14 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Иван, Николай.

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