Церковный праздник 14 сентября: что запрещено делать на Воздвижение Креста Господня

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 14 сентября.

https://glavred.info/holidays/cerkovne-svyato-14-veresnya-shcho-zaboroneno-robiti-na-vozdvizhennya-hresta-gospodnogo-10596704.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать Воздвижение Креста Господня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

14 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Воздвижения Креста Господня.

Какие праздники 14 сентября

В Украине и мире 14 сентября отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

День города Винница

День города Житомир

День города Луганск

День города Луцк

День города Николаев

День танковых войск

День украинского кино

День физической культуры и спорта Украины

Церковный праздник 14 сентября

По новому церковному календарю, 14 сентября в Украине отмечают день Воздвижения Креста Господня, преставления святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Известно, что Воздвижение - это один из двунадесятых праздников, отмечаемый в память о нахождении креста, на котором распяли Иисуса. В народном календаре называют этот праздник Воздвижение, когда земля начинает двигаться ближе к зиме. В народе считают, что с этого дня наступают холода, птицы улетают в теплые края, а пресмыкающиеся прячутся по норам.

Характерным признаком праздника Воздвижения является торжественное почитание Господнего Креста через обряд вознесения его во время утренней службы.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 14 сентября

В народе считают, что в этот день запрещено тяжело работать на огороде или в саду.

Также нельзя желать зла другим людям и оскорблять бедных людей.

В этот день также не стоит злоупотреблять алкоголем и переедать, ведь это грех.

В народе рассказали о примете, что в этот день не стоит начинать новые дела, переезжать или менять работу.

День Ангела 14 сентября

14 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Иван, Николай.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред