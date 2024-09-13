Церковный праздник 14 сентября: что запрещено делать на Воздвижение Креста Господня

14 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Воздвижения Креста Господня.
Какие праздники 14 сентября
В Украине и мире 14 сентября отмечают такие праздники:
- Всемирный день оказания первой медицинской помощи
- День города Винница
- День города Житомир
- День города Луганск
- День города Луцк
- День города Николаев
- День танковых войск
- День украинского кино
- День физической культуры и спорта Украины
Церковный праздник 14 сентября
По новому церковному календарю, 14 сентября в Украине отмечают день Воздвижения Креста Господня, преставления святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
Известно, что Воздвижение - это один из двунадесятых праздников, отмечаемый в память о нахождении креста, на котором распяли Иисуса. В народном календаре называют этот праздник Воздвижение, когда земля начинает двигаться ближе к зиме. В народе считают, что с этого дня наступают холода, птицы улетают в теплые края, а пресмыкающиеся прячутся по норам.
Характерным признаком праздника Воздвижения является торжественное почитание Господнего Креста через обряд вознесения его во время утренней службы.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 14 сентября
- В народе считают, что в этот день запрещено тяжело работать на огороде или в саду.
- Также нельзя желать зла другим людям и оскорблять бедных людей.
- В этот день также не стоит злоупотреблять алкоголем и переедать, ведь это грех.
- В народе рассказали о примете, что в этот день не стоит начинать новые дела, переезжать или менять работу.
День Ангела 14 сентября
14 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Иван, Николай.
Больше интересных новостей:
- Что нужно вынести из дома, чтобы избавиться от всего негатива - важные приметы
- Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 сентября: Козерогу - отдых, Девам - прибыль
- Красота останется с вами на годы: чем нужно умыться 13 сентября - приметы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред