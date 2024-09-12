Церковный праздник 13 сентября: что запрещено делать перед Воздвижением Креста Господня

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 13 сентября.

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Что нельзя делать 13 сентября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

13 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день предпразднования Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Какие праздники 13 сентября

В Украине и мире 13 сентября отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день борьбы с сепсисом

День осведомленности о врожденных дефектах домашних животных

День позитивного мышления

Церковный праздник 13 сентября

По новому церковному календарю, 13 сентября в Украине отмечают день памяти обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, предпразднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме - это важный православный праздник для верующих, отмечаемый 13 сентября. Установлен в память завершения строительства и освящения Храма Воскресения Христова, более известного ныне как Храм Гроба Господня. Этот праздник отмечают перед праздником Воздвижения Креста Господня 14 сентября, хотя посвящен событию, произошедшему через десять лет.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 13 сентября

В народе считают, что нельзя в этот день устраивать генеральную уборку в доме.

Также не стоит в этот день срывать с деревьев все плоды, лучше оставьте немного для птиц.

Нельзя занимать деньги и оформлять кредиты 13 сентября, ведь могут быть финансовые проблемы.

День Ангела 13 сентября

13 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Валериан, Илья, Леонтий, Николай, Александр, Петр.

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