Церковный праздник 11 сентября: что запрещено делать в день преподобной Феодоры

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 11 сентября.

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Что нельзя делать 11 сентября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

11 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобной Феодоры Александрийской Младшей.

Какие праздники 11 сентября

В Украине и мире 11 сентября отмечают такие праздники:

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Всемирный день борьбы с терроризмом

День застилания постели

Церковный праздник 11 сентября

По новому церковному календарю, 11 сентября в Украине отмечают день преподобной Феодоры Александрийской Младшей.

Известно, что святая Феодора была христианской подвижницей и монахиней, которая родилась в Александрии, Египет. Она жила в период правления императора Зинона. Феодора была замужем за богатым мужем, но после измены, которую она совершила, решила покинуть светскую жизнь и посвятила себя служению Богу. Она постригла волосы, переоделась в мужскую одежду и вступила в монастырь под именем Феодор. Преподобная Феодора известна своими чудесами и подвигами. Она укротила диких животных, исцеляла больных и даже вернула воду в колодец во время засухи. Ее жизнь была полна смирения и самопожертвования.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 11 сентября

Считается, что в этот день запрещено петь, танцевать и устраивать громкие гуляния - это большой грех.

Также 11 сентября нельзя венчаться, праздновать свадьбы, крестины и другие важные события.

В этот день также запрещено врать, ведь это приведет к серьезным последствиям.

День Ангела 11 сентября

11 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей.

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