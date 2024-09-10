Церковный праздник 11 сентября: что запрещено делать в день преподобной Феодоры

11 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобной Феодоры Александрийской Младшей.
Какие праздники 11 сентября
В Украине и мире 11 сентября отмечают такие праздники:
- Неделя образования взрослых
- Всемирный день борьбы с терроризмом
- День застилания постели
Церковный праздник 11 сентября
По новому церковному календарю, 11 сентября в Украине отмечают день преподобной Феодоры Александрийской Младшей.
Известно, что святая Феодора была христианской подвижницей и монахиней, которая родилась в Александрии, Египет. Она жила в период правления императора Зинона. Феодора была замужем за богатым мужем, но после измены, которую она совершила, решила покинуть светскую жизнь и посвятила себя служению Богу. Она постригла волосы, переоделась в мужскую одежду и вступила в монастырь под именем Феодор. Преподобная Феодора известна своими чудесами и подвигами. Она укротила диких животных, исцеляла больных и даже вернула воду в колодец во время засухи. Ее жизнь была полна смирения и самопожертвования.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 11 сентября
- Считается, что в этот день запрещено петь, танцевать и устраивать громкие гуляния - это большой грех.
- Также 11 сентября нельзя венчаться, праздновать свадьбы, крестины и другие важные события.
- В этот день также запрещено врать, ведь это приведет к серьезным последствиям.
День Ангела 11 сентября
11 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Роман, Сергей.
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