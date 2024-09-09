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Церковный праздник 10 сентября: что запрещено делать в день трех святых мучениц

Юлия Закрепа
9 сентября 2024, 12:56
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 10 сентября.
Церковный праздник 10 сентября: что запрещено делать в день трех святых мучениц
Что нельзя делать 10 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

10 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Послушного, Печерского.

Какие праздники 10 сентября

В Украине и мире 10 сентября отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день предотвращения самоубийств
  • День обмена идеями
  • День портвейна
  • Международный день гинекологического здоровья

Церковный праздник 10 сентября

По новому церковному календарю, 10 сентября в Украине отмечают день мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Послушного, Печерского.

Известно, что святые мученицы Минодора, Митродора и Нимфодора - это три родные сестры и жили в Витинии во времена императора Максимиана, ныне современная Турция. Женщины посвятили свою жизнь Богу и поселились в безлюдном месте, чтобы все время проводить в молитвах. Император Максимиан, узнав об их вере, приказал привести сестер к себе. Они отказались отречься от христианства, за что были подвергнуты жестоким пыткам и в конце концов казнены. Их стойкость и преданность вере сделали их примером для многих христиан.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 10 сентября

  • Считается, что в этот день запрещено скупиться на милостыню и отказывать в помощи, ведь можете остаться без финансовой поддержки.
  • Также в народе считают, что 10 сентября не стоит оставлять в доме беспорядок, ведь можно навлечь проблемы со здоровьем.
  • Не стоит в этот день ссориться и устраивать большие скандалы.

День Ангела 10 сентября

10 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

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