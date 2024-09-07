Церковный праздник 8 сентября: что запрещено делать на Рождество Пресвятой Богородицы

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 8 сентября.

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Что нельзя делать 8 сентября / коллаж: Главред, фото: УНИАН

8 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Рождество Пресвятой Богородицы, иконы Софии - премудрости Божьей.

Какие праздники 8 сентября

В Украине и мире 8 сентября отмечают такие праздники:

видео дня

День города Днепр

День памяти жертв фашизма

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины

Международный день грамотности

Международный день солидарности журналистов

Международный день физиотерапии

День медсестры отделений детской гематологии и онкологии

Церковный праздник 8 сентября

По новому церковному календарю, 8 сентября в Украине отмечают день Рождество Пресвятой Богородицы.

Известно, что этот христианский праздник отмечают в честь рождения Богородицы Девы Марии, мамы Иисуса Христа - это один из двунадесятых праздников, который празднуется 8 сентября. В этот день прославляют то, что Божья Мать - это великая праведница, помощница и заступница людей, покровительница сельского хозяйства, которая рождением Христа сделала первый шаг к вечному спасению всех людей.

В Украине существуют традиции, что с этого дня можно было уже засылать сватов. С этого дня пасечники окончательно начинали утеплять на зиму пчелиные ульи. С этим праздником также связывают день Рожениц, когда женщины, которые не имели детей, справляли обед и приглашали к себе гостей.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 8 сентября

Считается, что в этот день категорически запрещено ссориться с близкими людьми.

Не стоит в этот день отказывать в помощи всем, кто вас попросит.

В народе также считают, что в этот день нельзя убирать, работать на огороде, жечь мусор и прочее.

Также не стоит в большие церковные праздники посещать кладбище.

День Ангела 8 сентября

8 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Иван, Георгий, Мария.

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