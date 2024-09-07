Церковный праздник 8 сентября: что запрещено делать на Рождество Пресвятой Богородицы

8 сентября отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Рождество Пресвятой Богородицы, иконы Софии - премудрости Божьей.
Какие праздники 8 сентября
В Украине и мире 8 сентября отмечают такие праздники:
- День города Днепр
- День памяти жертв фашизма
- День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины
- Международный день грамотности
- Международный день солидарности журналистов
- Международный день физиотерапии
- День медсестры отделений детской гематологии и онкологии
Церковный праздник 8 сентября
По новому церковному календарю, 8 сентября в Украине отмечают день Рождество Пресвятой Богородицы.
Известно, что этот христианский праздник отмечают в честь рождения Богородицы Девы Марии, мамы Иисуса Христа - это один из двунадесятых праздников, который празднуется 8 сентября. В этот день прославляют то, что Божья Мать - это великая праведница, помощница и заступница людей, покровительница сельского хозяйства, которая рождением Христа сделала первый шаг к вечному спасению всех людей.
В Украине существуют традиции, что с этого дня можно было уже засылать сватов. С этого дня пасечники окончательно начинали утеплять на зиму пчелиные ульи. С этим праздником также связывают день Рожениц, когда женщины, которые не имели детей, справляли обед и приглашали к себе гостей.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 8 сентября
- Считается, что в этот день категорически запрещено ссориться с близкими людьми.
- Не стоит в этот день отказывать в помощи всем, кто вас попросит.
- В народе также считают, что в этот день нельзя убирать, работать на огороде, жечь мусор и прочее.
- Также не стоит в большие церковные праздники посещать кладбище.
День Ангела 8 сентября
8 сентября свои именины отмечают владельцы таких имен как Иван, Георгий, Мария.
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