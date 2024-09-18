Компания одной из стран НАТО хочет производить ракетные системы в Украине

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies объявила, что начнет производство противодронных ракетных систем в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам издания, заявление компании Frankenburg Technologies является признаком заинтересованности европейских производителей оружия в открытии производственных мощностей на украинской земле.
Известно, что компания Frankenburg Technologies создана только в январе 2024 года с участием ведущих деятелей оборонной и технологической промышленности Эстонии.
Компанию консультирует экс-командующий Силами обороны Эстонии генерал Эстонии Мартин Герем, а генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Ваарси присоединился в качестве стратегического инвестора.
Компания назначила генеральным директором в Украине Сергея Кошмана, который ранее работал экспертом Офиса президента Украины и Nokia Siemens Networks.
Издание Bloomberg
Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
Новое оружие ВСУ - что известно
Напомним, Украина работает над разработкой отечественных дальнобойных ракет. В частности, в августе стало известно о новой украинской ракете-дрон "Паляница".
Позже сообщалось, что на фронте у Сил обороны появились дроны-поджигатели "Драконы".
К тому же, 27 августа украинские силы провели испытания первой баллистической ракеты отечественного производства.
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