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Компания одной из стран НАТО хочет производить ракетные системы в Украине

Мария Николишин
18 сентября 2024, 17:32
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Заявление прозвучало тогда, когда Украина столкнулась с более интенсивными воздушными атаками РФ.
Компания одной из стран НАТО хочет производить ракетные системы в Украине
Производство ракетных систем в Украине / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies объявила, что начнет производство противодронных ракетных систем в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам издания, заявление компании Frankenburg Technologies является признаком заинтересованности европейских производителей оружия в открытии производственных мощностей на украинской земле.

Известно, что компания Frankenburg Technologies создана только в январе 2024 года с участием ведущих деятелей оборонной и технологической промышленности Эстонии.

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Компанию консультирует экс-командующий Силами обороны Эстонии генерал Эстонии Мартин Герем, а генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Ваарси присоединился в качестве стратегического инвестора.

Компания назначила генеральным директором в Украине Сергея Кошмана, который ранее работал экспертом Офиса президента Украины и Nokia Siemens Networks.

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Новое оружие ВСУ - что известно

Напомним, Украина работает над разработкой отечественных дальнобойных ракет. В частности, в августе стало известно о новой украинской ракете-дрон "Паляница".

Позже сообщалось, что на фронте у Сил обороны появились дроны-поджигатели "Драконы".

К тому же, 27 августа украинские силы провели испытания первой баллистической ракеты отечественного производства.

Компания одной из стран НАТО хочет производить ракетные системы в Украине
Ракеты украинского производства / Инфографика: Главред

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