Белый дом анонсировал "существенный" пакет помощи Украине

Пакет военной помощи могут быть объявлены уже в этом месяце.

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Салливан сделал заявление по поводу помощи Украине / Коллаж Главреда. Фото: Госдеп США, скриншот видео

Советник американского президента Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в воскресенье, 15 сентября, анонсировал выделение крупного пакета военной помощи Украине.

Во время Ялтинской европейской стратегии в Киеве Салливан по видеосвязи подчеркнул, что у Байдена остались считанные месяцы его президентства — и его администрация должна спешить с укреплением Украины на поле боя.

"Я считаю, что мы находимся на важном этапе — на перепутье", — цитирует Салливана агентство Bloomberg. видео дня

Задача Америки — поставить Украину в сильную позицию, добавил советник Байдена.

В Белом доме отвергли предложение завершить войну в Украине ценой сдачи украинских территорий. Салливан подчеркнул, что условия для переговоров со страной-агрессором должен ставить Киев.

"В настоящее время мы работает над (выделением, — ред. Главреда) существенного пакета (помощи, — ред. Главреда). Ряд различных возможностей мы попытается реализовать до конца этого месяца", — ответил Салливан.

Кто такой Джейк Салливан Джейкоб Салливан — американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013—2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года. 23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени — за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Военная помощь – последние новости

Как писал Associated Press ранее, почти 6 миллиардов долларов, которые готовят США для Украины, могут исчезнуть до конца сентября. Администрация Байдена попросила Конгресс включить полномочия по финансированию в любую резолюцию, которую законодатели могут принять до конца финансового года 30 сентября, чтобы финансировать федеральное правительство и предотвратить остановку работы. Официальные лица заявили, что надеются продлить полномочия еще на год.

На сегодняшний день ВСУ использовали практически все запасы ракет ATACMS. Источник CNN сообщил, что, по словам украинцев, в рамках досягаемости ракетного комплекса, который Киев хочет применить в глубь России, есть объекты по производству оружия, которые могут быть достойными военными целями.

К слову, 11 сентября Великобритания объявила о предоставлении Украине пакета помощи на общую сумму более 600 миллионов фунтов стерлингов (780 миллионов долларов).

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