У россиян - проблемы: в минобороны Эстонии оценили, пойдет ли РФ в контратаку на Курщине

ВСУ удалось достичь эффекта неожиданности в Курской области, успешно скрывая свои планы, заявил подполковник Маттиас Пуусепп.

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Проблемы с командованием парализовали российскую армию на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 1 отдельный батальон морской пехоты

Российской армии не хватит сил для контратаки в Курской области. У россиян значительные проблемы с командованием, что сделало невозможным быстрый и эффективный ответ на наступательные действия ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника штаба дивизии Сил обороны подполковник Маттиас Пуусепп, пишет ERR.

"Вероятно у вооруженных сил Российской Федерации есть проблемы с командованием в этом регионе. По этой причине они не смогли эффективно отреагировать на действия ВСУ, и совершенные действия имеют оборонительный характер, то есть они устанавливают оборонительные линии, перемещают подразделения", - рассказал он.

По его словам, украинские силы достигли полного эффекта неожиданности, скрывая свои планы, что позволило им значительно продвинуться вперед.

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"По сообщениям российских социальных медиа ВС РФ вскоре должны осуществить контрнаступление. Однако пока нет признаков, что у ВС РФ есть достаточное количество сил, чтобы развернуть подобные значительные действия", - отметил подполковник.

Пуусепп также отметил, что основные боевые действия сосредоточены в районе населенного пункта Суджа, примерно в 44 км от города Сумы и около 10 км от государственной границы.

По его словам, хотя темп продвижения ВСУ замедлился по сравнению с началом операции, украинские войска продолжают расширять зону контроля. Сейчас она составляет около 500 квадратных километров территории Курской области, по информации из украинских источников.

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Операция в Курской области - последние новости по теме

Как сообщал Главред, Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главком ВСУ Александр Сирский 15 августа президенту Владимиру Зеленскому. Войска продвинулись в глубину обороны россиян на 35 километров.

16 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в докладе президенту Владимиру Зеленскому рассказал, что Вооруженные силы Украины продвинулись на 1-3 км на разных направлениях в Курской области. Он отметил, что продолжаются бои возле села Малая Локня, где украинские войска взяли российских военнослужащих в плен.

Также в районе села Званное Глушковского района Курской области взорван автомобильный мост через реку Сейм. Пропагандисты утверждают, что в результате могут оказаться в окружении около 700 российских военных.

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