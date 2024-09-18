"Дистанционка" в прошлом? Как школы возвращаются к обучению в условиях войны

Вывести украинских детей с дистанционного обучения в классы - задача со "звездочкой".

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На третьем году войны в Украине остаются учебные заведения, которые до сих пор не оборудованы укрытиями / Фото УНИАН

В 2024/2025 учебном году государство надеется обеспечить доступ к очному образованию как можно большему количеству учеников, максимально заменяя дистанционное обучение пребыванием в классах и аудиториях.

Однако вывод из "дистанционки" еще не означает обеспечение улучшения качества образования. Ведь учебные заведения на третьем году полномасштабной войны до сих пор как следует не оборудованы укрытиями, а условия для обучения даже уже в оборудованных и отремонтированных помещениях часто желают лучшего. В каком состоянии укрытия и как "пробелы" в учебном процессе повлияют на образование школьников и студентов в обозримом будущем - в материале "Главреда".

Толкотня, 2-3 смены и пропущенные уроки

С 1 сентября 2023 года Министерство образования и науки Украины (МОН) рекомендовало учебным заведениям (за исключением тех, которые находятся в зоне боевых действий) по максимуму переходить с дистанционного на офлайн обучение, мотивируя такое решение снижением уровня образования. С тех пор в образовательных учреждениях в Украине начали действовать три формата обучения: очный, онлайн и смешанный. Выбирать наиболее приемлемый должна была местная власть, учитывая ситуацию с безопасностью.

Как и в прошлом учебном году, сейчас учебные заведения в областях, где не ведутся активные боевые действия, довольно часто практикуют смешанный формат обучения, когда ученики поочередно или ходят на занятия в классы и аудитории, или учатся в онлайн-формате, поскольку укрытий на всех учеников физически до сих пор не хватает.

Как заявил министр образования Оксен Лисовой, сейчас более 500 тысяч школьников остаются на онлайн-обучении, а для обустройства укрытий всех учебных заведений в Украине нужно более 4 миллиардов долларов.

Однако даже наличие выделенных средств и отремонтированного укрытия на практике не решает проблему. Как рассказала "Главреду" Анастасия Шенкнехт, мама второклассницы лицея "Сузірʼя" в Вышгороде Киевской области, несмотря на то, что лицей подвергся капитальному ремонту, учебный процесс в укрытии во время воздушных тревог фактически не проводится. По ее словам, на ремонт укрытия в этом году с учетом всех работ выделили около 17 миллионов гривен и пообещали, что детей выведут на обучение. Но ученики до сих пор вынуждены учиться в три смены.

Родители школьников жалуются на отсутствие условий для обучения детей в укрытиях / Фото Главред

"Укрытие по нормам рассчитано на 400 детей, но в этом году на обучение в школе вывели 2000. И когда начинается тревога, их всех ведут в убежище, но по возможности просят забирать детей, потому что духота. Конечно, уроков в укрытии никто не проводил, хотя планировалось, что будут парты, таблички. Но на 30 детей отведено только 2 парты, и то для того, чтобы дети посидели и порисовали во время тревоги. Следовательно, дети не могут полноценно учиться", - рассказала женщина.

И добавила, что в этом году начиная с 4 класса ученики школы учатся в смешанном формате неделю в школе, а две недели - дистанционно из-за нехватки места в укрытии. Кроме того, детям все равно приходится учиться в три смены. Например, второклассников приходится приводить в школу в 7:30 утра на платную группу продленного дня, где дети находятся сначала до начала основных трех уроков в 10:40, а потом и после них, поскольку некоторые родители не имеют возможности забирать детей сразу после занятий.

По словам Анастасии, летом проверять укрытие приезжала комиссия и выяснила, что проект укрытия был сделан неправильно, а прораба уже не могут найти. При этом родителей попросили в текущем режиме поучиться до конца года, "а там, с нового года, будет видно".

При этом в некоторых школах даже наличие укрытия для всех учеников тоже не позволяет полноценно учиться.

"Школа построена с укрытием, попала под реконструкцию, потому школа и укрытие хорошие. Школа на 1000 учеников, укрытия хватает всем, но школьники ходят в 2 смены, чтобы не загружать укрытие полностью (так нам объяснили). В укрытии коридор и комнаты с металлическими дверями каждая, в двух больших комнатах есть парты, а в других поменьше - только стулья. То есть все ученики не могут заниматься письменно, проводят устные уроки", - рассказала "Главреду" мама одного из учеников Магдалиновского лицея на Днепропетровщине Марина Н.

Более того, на третьем году полномасштабной войны до сих пор остаются учебные заведения без надлежащих укрытий.

"До сих пор не сделали укрытие, хоть тендер висит. Укрытие делали сами воспитатели и родители. Вентиляция естественная, а именно маленькая калитка. Туалетов нет и дети ходят на ведро или горшок в уголок, что прикрыт простыней. Детей в укрытии точно 50+ минимум и педагоги. Генератора нет", - пишет жительница Киева Анна Константинова в родительской группе "Батьки SOS".

Как проверяют укрытия

Как сообщали в Минстратегпроме в июне текущего года, большинство укрытий в Украине (а это около 80 процентов) расположены в школах, и их приведение в надлежащее состояние является одним из приоритетов ведомства для обеспечения непрерывного учебного процесса.

"Вопрос безопасности детей - приоритет. Количество укрытий в школах увеличивается ежедневно, благодаря и проведенным ремонтам, и новому строительству. Сейчас укрытия в учебных заведениях - это современные безопасные пространства, оборудованные компьютерами, проекторами и всем необходимым для того, чтобы дети могли получать качественное образование. В будущем такие укрытия могут использоваться и для других нужд школы. Это уже происходит и сейчас, потому что в некоторых школьных убежищах организованы спортивные секции, внешкольное обучение и кружки", - заявлял заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Тимур Ткаченко.

Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, по состоянию на начало 2024 года, укрытиями в Украине обеспечены 88% школ и 93% учеников и учителей.

Напомним, ранее ГСЧС разработали детальные рекомендации по организации укрытий в учебных заведениях, а также утвердили три варианта наземных укрытий, которые местные власти смогут строить в зависимости от ситуации с безопасностью.

К слову, в середине августа текущего года правительство утвердило постановление о Порядке реализации экспериментального проекта по созданию в зданиях и сооружениях учебных заведений защищенных пространств (помещений для физической защиты), относительно требований создания создания укрытий в учебных заведениях. В частности, речь идет о помещениях на подвальных, цокольных, первых этажах, где можно временно находиться, чтобы защититься от опасностей и средств поражения во время воздушной тревоги.

Требования к укрытиям / Инфографика Главред

Интересно, что ОВА и органы местного самоуправления в течение одного месяца со дня вступления в силу постановления должны разработать и утвердить план мероприятий по обустройству защитных сооружений гражданской защиты на период до конца 2027 (!) года и обеспечить его реализацию.

Как уточнили в МОН в ответ на запрос "Главреда", одно противорадиационное укрытие на 500 человек может стоить государству порядка 92 миллионов гривен. До начала учебного года, техническая комиссия, обязуется провести осмотр не только зданий, помещений, коммуникаций, но и укрытий фонда защитных сооружений гражданской защиты.

Оценивая состояние готовности укрытия, проверяют:

общее состояние защитного сооружения и состояние входов, оголовков аварийных выходов, воздухозаборных и вытяжных каналов;

исправность защитных устройств защитных сооружений, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого инженерного оборудования;

состояние обвалования отдельно стоящих и подсыпка покрытия во встроенных защитных сооружениях, состояние кровли и боковых поверхностей горных выработок, креплений и защитно-герметичных перемычек;

наличие и состояние средств пожаротушения;

исправность дверей (ворот, ставней) и механизмов задраивания;

температуру и относительную влажность воздуха.

По результатам оценки состояния готовности защитное сооружение может быть признано готовым, ограниченно готовым или неготовым к использованию.

Украина упустила 10 лет для подготовки укрытий

По словам сопредседателя общественной организации "Родители SOS" Елены Парфеновой, в зависимости от региона ситуация с укрытиями очень отличается.

"Конечно, в регионах, которые приближены к линии фронта, ситуация с укрытиями хуже, тогда как в наиболее отдаленных - лучше, это очевидные вещи. Денег на реальные обновления не хватает, а это и вопрос вентиляции, и обустройство туалетов, и зонирование, чтобы можно было хоть как-то восстанавливать образовательный процесс. То, что укрытие есть, а дети там находятся в относительной безопасности - это не вопрос образовательного процесса, которого, как правило, просто нет. Очень в немногих городах и школах удалось организовать зоны, чтобы выводить параллели и продолжать их учить, тогда как в основном укрытия - это подвальные помещения, где дети просто находятся на время тревоги", - говорит Парфенова.

И добавляет, что вопрос укрытий сейчас привлекает огромное внимание родителей, потому что они хотят, чтобы дети, идя в школу, были в безопасности. При этом эксперт признает, что в вопросе подготовки укрытий Украина упустила минимум 10 лет с начала войны на Донбассе и оккупации Крыма Россией.

"В начале полномасштабного вторжения вынужденные переселенцы из Донецка и Луганска из моего окружения приходили в учебные заведения и спрашивали, почему не наводят порядок в подвалах, не делают запасов воды, нет мешков с песком, электричества. В больших городах на них смотрели, как на городских сумасшедших, а когда это произошло, то в нормальных подвалах жили всей общиной, потому что только школы и были для этого приспособлены", - рассказала Парфенова.

Кроме того, отмечает эксперт, до сих пор не решенным в большинстве школ остается вопрос со связью. Ведь в большинстве помещений, где размещены укрытия, она просто отсутствует. Так же, как довольно часто нет электроснабжения, ведь как генераторами, так и топливом для них учебные заведения, несмотря на прогнозируемую экспертами и правительством тяжелую зиму, до которой остались считанные недели, до сих пор обеспечены не полностью.

Очень в немногих городах и школах удалось организовать зоны для обучения детей, отмечает председатель ОО "Родители SOS" Елена Парфенова / Фото УНИАН

"Дети знают значительно меньше, чем могли бы знать"

Соответственно, все эти технические проблемы в сочетании с постоянными воздушными тревогами, а до полномасштабного вторжения РФ - еще и онлайн-обучением из-за пандемии в комплексе существенно ухудшают уровень обучения детей, что может иметь серьезные последствия в будущем.

Старший аналитик аналитического центра Cedos Ирина Когут отмечает, что результаты украинских учеников, начиная с 2018 года, очень ухудшились. "Мы понимаем, что ситуация плохая. И негативные последствия дистанционного обучения во время ковида наложились не негативные последствия обучения в условиях военного положения. И дети, которые четыре года почти не посещали школу, не знают как учиться в классе. И для них потребуются не просто занятия по отдельным предметам, но и интеграция в образовательный процесс учебных заведений. Их нужно научить учиться в школе", - считает эксперт.

По словам Ирины Когут, из-за войны и постоянных воздушных тревог дети знают значительно меньше, чем могли бы знать в соответствии с учебными программами.

"Если уроки пропущены из-за тревог, соответственно, материал дается или на самостоятельное изучение, или на компенсационное обучение, на которое не все ученики могут прийти. Это так же, когда ребенок пропустил две недели в школе и должен наверстать с родителями. Но родители часто не имеют возможности изучить это - часто у них нет или времени, или достаточной собственной подготовки. Следовательно, ребенок отстает, а если это происходит систематически, то отставание накапливается. Кроме того, дистанционное образование требует значительно более высокого уровня самодисциплины. Оно не дается от рождения, это то, что воспитывает школа", - отметила эксперт.

И добавила, что образовательные потери зависят не только от ситуации в регионе. Кроме разной продолжительности воздушных тревог, на уровень потерь влияет и социально-экономическое положение семьи, поэтому в каждом конкретном случае помощь в преодолении ребенком образовательных потерь должна быть специфической, чтобы привлекать к образовательному процессу уязвимые категории детей из бедных семей и учеников с особыми потребностями.

Эксперт направления "Образование" Украинского института будущего Николай Скиба объясняет, что для более точного изучения этой проблемы следует проводить образовательные замеры (например, после четырех и девяти лет обучения), на которые пока не хватает средств. Однако даже психологически последствия уже становятся заметными. В частности, в общем у детей повышается уровень тревожности, снижается концентрация внимания.

Кто такой Николай Скиба Николай Скиба, эксперт направления "Образование" Украинского института будущего. В течение 2006 - 2007 годов - старший консультант Национального института стратегических исследований в области культурной политики. Возглавлял образовательно-тренинговое направление в ОО "Агентство культурных стратегий", основатель образовательной платформы Next Generation Business School. Модератор платформы стратегических инициатив "Культура2025". Участник нескольких международных проектов, в частности - Национальный координатор проекта ЕС и Совета Европы COMUS, эксперт по креативным индустриям программы ЕС "Культура и Креативность" Восточного партнерства. Сфера исследовательских интересов: изменение образовательной парадигмы в контексте четвертой промышленной революции, problem solving approach в школьном обучении, формирование компетенций будущего, образование в течение жизни (lifelong learning) и устойчивое развитие личности.

"Любые прерывания процесса, отвлечения внимания априори работают плохо. То есть после объявления тревоги, перехода в укрытие процесс восстановления внимания занимает 15-20 минут, и это уже съедает время. После ковида полной картины возможных последствий мы не видим - мы можем говорить о ней только гипотетически, опираясь на мнение педагогов, уровень знаний и т.д., но это не репрезентативная картина", - рассказал эксперт "Главреду".

И добавил, что в будущем такие процессы могут приводить к тому, что у детей не смогут сформироваться определенные навыки (или же не возникнут новые). Как следствие, нынешние ученики в будущем могут стать более подверженными внешним воздействиям - например, к воздействию различных ИПСО, психологического давления и тому подобное.

Не говоря уже о том, что условия, которые складываются в Украине из-за войны с Россией, побуждают украинцев принимать сложные решения о миграции за границу вместе с детьми, пытаясь тем самым защитить себя и будущее поколение. И цифры миграции, к сожалению, продолжают расти.

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