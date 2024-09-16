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РФ нарастила силы, чтобы вытеснить ВСУ с Курщины: генерал назвал проблемы армии РФ

Алёна Воронина
16 сентября 2024, 04:30
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Украинские военные ведут на Курщине мобильные действия, а россияне в таких условиях не могут разобраться, где свои, а где чужие.
Российские военные, Игорь Романенко
РФ нарастила силы, чтобы вытеснить ВСУ с Курщины/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Главред

Страна-агрессор Россия существенно нарастила свои силы, чтобы вытеснить украинских военных из Курской области. РФ собрала для этого группировку численностью 40 тысяч человек. Однако российские оккупанты действуют нерационально на этом направлении, поэтому для вытеснения украинских воинов им нужно 80-100 тысяч человек.

Кроме этого, у захватчиков возникают проблемы с нанесением ударов по ВСУ, ведь они не могут разобраться, "где свои, а где чужие". Об этом сказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщает OBOZ.UA.

По словам Романенко, российские оккупанты действительно перебросили на Курщину силы с украинского фронта.

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"Чтобы быть убедительными, они организовали наступление с трех сторон, зашли с севера, с запада и с юго-востока. По оценкам западных экспертов, для успешной операции им была необходима группировка от 30 тысяч, они же собрали группировку войск численностью около 40 тысяч. Это много", - сказал Романенко.

Он отметил, что захватчики завели в Курскую область элитные части, в частности морскую пехоту и воздушно-десантные части. Однако, по словам Романенко, оккупантам будет недостаточно сил, которые они задействовали, чтобы вытеснить ВСУ.

"Противник существенно нарастил свои силы для вытеснения ВСУ, но чтобы выполнить эту задачу, по оценкам западных аналитиков, им потребуется группировка 80-100 тысяч. Однако на отдельных направлениях на Курщине российская армия продвинулась, где-то захватили наших пленных в большом количестве. К тому же, боевые действия стали очень интенсивными", - сказал генерал-лейтенант.

В то же время он отметил, что украинские военные ведут мобильную оборону. А россияне, которые привыкли вести традиционную оборону (окопы, ДОТы и т.д.) не могут эффективно отбиваться, ведь часто не могут разобраться, где свои, а где чужие.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее сообщалось, что в ВСУ говорят о новой операции в РФ. ВСУ прорвали границу в новом месте в Курской области, продолжаются бои в Глушковском районе.

Также сообщалось, что операция на Курщине набирает обороты - ВСУ уверенно продвигаются к новым рубежам. Несмотря на усиление давления со стороны врага в попытках вернуть территории РФ, ВСУ удается идти вперед и занимать новые территории.

Напомним, жители Курской области сдают кадыровцев, технику и склады силам ВСУ. Россияне начали терять веру, что так называемая "СВО" идет по плану, поэтому идут на сотрудничество с Силами Обороны Украины.

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