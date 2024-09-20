Серьезная опасность для двух городов: эксперт оценил ситуацию на Покровском направлении

Облачность и дожди могут сделать проблематичным использование дронов. Также погодные условия оказывают влияние на проходимость техники.

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Давид Шарп оценил ситуацию на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, соцсети

Наступление РФ на Покровском направлении может снизиться из-за погодных условий. Сейчас оккупанты не очень активно продвигаются на город Покровск, но серьезная опасность существует для населенных пунктов, расположенных на юге - Курахово и Угледара. Там речь идет об опасности оперативного окружения. Об этом заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп.

По его словам, погода на многое влияет. Например, облачность и дожди могут сделать проблематичным использование дронов. Однако на востоке Украины очень нередко бывает сухой.

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"Также погодные условия оказывают влияние на проходимость техники. Но опять же: там, где уже идут городские столкновения, бои в застройке, где используется пехота (а Россия часто использует ее, не считаясь с потерями), то и на погоду особо рассчитывать не стоит", - сказал Шарп в интервью Oboz.ua.

В целом, по словам военного обозревателя, плохая погода играет не в пользу той стороны, которая применяет авиацию.

"Но главное упирается в то, какие резервы и какие силы задействуют стороны. Если украинцы смогут использовать достаточно резервов, то шансы на успешную оборону резко повышаются. Иначе придется очень и очень непросто", – считает Шарп.

Кто такой Давид Шарп? Давид Шарп - израильский военный обозреватель и эксперт. В 1991 году, когда Украина стала независимой, репатриировался из Украины в Израиль, проходил службу в армии обороны Израиля с 1993 по 1997 годы.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Российская оккупационная армия продвинулась возле четырех населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы DeepState в отчете 20 сентября. По словам экспертов, россияне смогли продвинуться возле Нью-Йорка, Ивановского, Галицыновки и в Торецке.

Россия может начать новую волну интенсивного наступления на Покровск. Это будет зависеть от её действий на флангах. Об этом заявил политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что интенсивность наступления армии РФ может уменьшиться уже в ближайший месяц.

"Максимум до конца сентября у них продолжатся наступательные действия, дальше уже все - и погодные условия будут на нашей стороне, и они исчерпаются по тем возможностям, которые они готовили. Стрелять они будут, но это не даст никакого толку. Для чего это делается - просто, чтобы сделать нам плохо и это повлияло на возможности наступательных действий", - сказал он.

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