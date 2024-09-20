УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Серьезная опасность для двух городов: эксперт оценил ситуацию на Покровском направлении

Анна Ярославская
20 сентября 2024, 10:28
5
Облачность и дожди могут сделать проблематичным использование дронов. Также погодные условия оказывают влияние на проходимость техники.

Давид Шарп, карта Deep State
Давид Шарп оценил ситуацию на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, соцсети

Наступление РФ на Покровском направлении может снизиться из-за погодных условий. Сейчас оккупанты не очень активно продвигаются на город Покровск, но серьезная опасность существует для населенных пунктов, расположенных на юге - Курахово и Угледара. Там речь идет об опасности оперативного окружения. Об этом заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп.

По его словам, погода на многое влияет. Например, облачность и дожди могут сделать проблематичным использование дронов. Однако на востоке Украины очень нередко бывает сухой.

видео дня

"Также погодные условия оказывают влияние на проходимость техники. Но опять же: там, где уже идут городские столкновения, бои в застройке, где используется пехота (а Россия часто использует ее, не считаясь с потерями), то и на погоду особо рассчитывать не стоит", - сказал Шарп в интервью Oboz.ua.

В целом, по словам военного обозревателя, плохая погода играет не в пользу той стороны, которая применяет авиацию.

"Но главное упирается в то, какие резервы и какие силы задействуют стороны. Если украинцы смогут использовать достаточно резервов, то шансы на успешную оборону резко повышаются. Иначе придется очень и очень непросто", – считает Шарп.

Кто такой Давид Шарп?

Давид Шарп - израильский военный обозреватель и эксперт. В 1991 году, когда Украина стала независимой, репатриировался из Украины в Израиль, проходил службу в армии обороны Израиля с 1993 по 1997 годы.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Российская оккупационная армия продвинулась возле четырех населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы DeepState в отчете 20 сентября. По словам экспертов, россияне смогли продвинуться возле Нью-Йорка, Ивановского, Галицыновки и в Торецке.

Россия может начать новую волну интенсивного наступления на Покровск. Это будет зависеть от её действий на флангах. Об этом заявил политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что интенсивность наступления армии РФ может уменьшиться уже в ближайший месяц.

"Максимум до конца сентября у них продолжатся наступательные действия, дальше уже все - и погодные условия будут на нашей стороне, и они исчерпаются по тем возможностям, которые они готовили. Стрелять они будут, но это не даст никакого толку. Для чего это делается - просто, чтобы сделать нам плохо и это повлияло на возможности наступательных действий", - сказал он.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

За несколько месяцев: РФ догадывалась о наступлении ВСУ на Курщину - The Guardian

За несколько месяцев: РФ догадывалась о наступлении ВСУ на Курщину - The Guardian

10:37 Украина
РФ запустила по Украине 70 дронов, в двух областях пожары: что известно

РФ запустила по Украине 70 дронов, в двух областях пожары: что известно

10:18 Украина
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину: в чем цель визита

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину: в чем цель визита

09:13 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура 59040

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - золотое правило 39137

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - "золотое правило"

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны 21313

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны

Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали 10402

Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали

Последние новости

10:37

За несколько месяцев: РФ догадывалась о наступлении ВСУ на Курщину - The Guardian

10:37

"Профессиональная армия РФ уничтожена": враг применил новую тактику возле Торецка - ВСУ

10:28

Серьезная опасность для двух городов: эксперт оценил ситуацию на Покровском направлении

10:18

РФ запустила по Украине 70 дронов, в двух областях пожары: что известноФото

10:13

"Под действием веществ": что случилось с бывшей невестой Владимира Кличко

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
09:47

Отправка мужчин мобилизационного возраста из ЕС в Украину: ответ Брюсселя

09:41

Будут свежими месяцами и без холодильника: где правильно хранить яблоки

09:28

Гороскоп на завтра 21 сентября: Весам - разочарование, Близнецам - большая удача

09:13

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину: в чем цель визита

Реклама
09:01

Почти $6 млрд помощи для Украины могут "сгореть": в Пентагоне отреагировали

08:49

Продвигаются дальше: в ISW рассказали о новых успехах ВСУ в Курской области

08:28

Состояние тяжелое: путинист Киркоров в реанимации

08:26

В Киеве сильно ухудшился воздух: в чем причина и что делать

08:16

Сможет ли Путин объявить мобилизацию в России: в США оценили угрозу

08:10

Почему Путин держится крепкомнение

07:54

ЕС призвал партнеров арестовать Путина: в чем причина

07:41

РФ атаковала "Шахедами" шесть регионов Украины, гремели взрывы: что известно

07:14

Армия РФ продвинулась возле 4 населенных пунктов Донецкой области — DeepState

06:55

Под Москвой вспыхнул мощный пожар: что горит

06:35

Надо угадать страну за 3 секунды: мало кто справится со сложной загадкой

Реклама
06:10

Компромисс вокруг вопроса Крыма может вообще не понадобитьсямнение

05:10

Можно ли убирать вечером: какие последствия можно навлечь на себя и родных

04:35

Переговоры начнутся с осени: Клочок рассказал о перспективах мира в Украине

04:00

Будет сиять, как новая: как отмыть чашку от налета - простой, но надежный способВидео

03:30

Как правильно хранить сыр на кухне: будет свежим намного дольше

03:00

Как смыть краску с волос в домашних условиях: 3 простых и интересных метода

02:32

4+1 пункты: что предусматривает "План победы Украины" и как он повлияет на войну - КлочокВидео

02:28

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится

02:00

На 54-летнюю невесту миллиардера Безоса подали в суд - подробности

01:30

Как уничтожение гигантского арсенала РФ в Торопце повлияет н фронт – мнение

19 сентября, четверг
23:08

"Это очень неплохо": у Зеленского объяснили "возвращение" Шойгу - какова его роль

22:54

"Самый большой котел": ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир

22:13

Сколько военных РФ удалось "переманить" в Курскую область - ЗеленскийВидео

21:58

И Ротару выступит: в Киеве пройдет грандиозный концерт

21:36

Мнение Путина уже не изменить: Столтенберг назвал решающий фактор окончания войны

21:22

"Ощутимо ответим": Зеленский эмоционально отреагировал на удар по пансионату в СумахФотоВидео

21:02

Может не дожить до 70: у Брюса Уиллиса критически ухудшилось состояние

20:59

Что означает дорожная разметка с орнаментом: секрет "тайного шифра" для водителей

20:54

"Разве так делается?": Маск жестко затроллил Кадырова - что он ему отключил

20:52

Арсений Яценюк раскрыл подробности смертельной болезни покойной сестры

Реклама
20:46

Представит "План победы Украины": Зеленский на следующей неделе отправится в США - ОП

20:24

Почему нельзя хранить аккумулятор в квартире: автомеханик предупредил об угрозеВидео

20:18

Недопустимо цинично: в Крыму проехались по Польше после заявлений о полуострове

20:16

Звезда "Титаника" впервые публично высказалась про Украину

19:56

В Украине могут вырасти тарифы на воду: в чем причина

19:50

В Украине меняется погода: где ударит "минус"

19:37

Королева Дании Маргрете II попала в больницу - СМИ

19:27

Почему на стенах появляется плесень: 4 лучших способа, как избавиться от проблемыВидео

19:17

ВСУ могут уничтожить вооруженные арсеналы РФ: в Defense Express назвали координаты

19:11

Некоторые территории Украины могут иметь отдельный статус после войны - КлочокВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять