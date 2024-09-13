Наступление РФ на Донбассе скоро может приостановиться: названы вероятные сроки

Чтобы поддержать свое наступление россияне продолжают переговоры со странами-союзниками и достают советские запасы.

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Наступление РФ на Донбассе скоро может приостановиться / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ОК "Запад"

Армия страны-агрессора России продолжает свое наступление на Донбассе, однако его интенсивность может уменьшиться уже в ближайший месяц. Об этом заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, передает "РБК-Украина".

"Максимум до конца сентября у них продолжатся наступательные действия, дальше уже все - и погодные условия будут на нашей стороне, и они исчерпаются по тем возможностям, которые они готовили. Стрелять они будут, но это не даст никакого толку. Для чего это делается - просто, чтобы сделать нам плохо и это повлияло на возможности наступательных действий", - подчеркнул он.

По его словам, чтобы поддержать свое наступление россияне продолжают переговоры со странами-союзниками и достают советские запасы.

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Известно, что захватчики получили не только баллистику КНДР, которую уже используют по Украине, но и, судя по сообщениям СМИ, иранские ракеты.

Получив баллистику от Тегерана, оккупанты смогут рациональнее расходовать свои запасы "Искандеров". Так, атакуя прифронтовые регионы иранскими ракетами, они смогут чаще бить своими вглубь Украины. Это позволит врагу держать силы ПВО и экономику в постоянном напряжении.

Таким образом, Москва продолжит давить на украинцев обстрелами, даже приостановив наступательные действия на фронте, хотя и сами масштабные атаки мало влияют на поле боя.

Кто такой Алексей Гетман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Бои в Донецкой области - что известно

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что российская оккупационная армия может окружить Силы обороны Украины в районе населенного пункта Невельское на Покровском направлении фронта.

Армия страны-агрессора России за последние недели достигла тактического продвижения под Угледаром Донецкой области. Как сообщают в отчете британской разведки, скорее всего, это направление и в дальнейшем будет оставаться горячим.

Также известно, что российские диверсионно-разведывательные группы заходят в город Торецк Донецкой области, однако, украинские защитники их успешно выбивают за пределы населенного пункта.

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