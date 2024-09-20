Армия РФ продвинулась возле 4 населенных пунктов Донецкой области — DeepState

Российская оккупационная армия продвинулась возле четырех населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы DeepState в отчете в ночь на 20 сентября.
По словам экспертов, россияне смогли продвинуться возле Нью-Йорка, Ивановского, Галицыновки и в Торецке.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Тем временем в Генштабе ВСУ вечером 19 сентября заявили, что всего с начала суток произошло 163 боевых столкновения. Самым "горячим" направлением было Кураховское. Оккупанты при поддержке авиации 49 раз атаковали украинские позиции вблизи Цукуриного, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. По уточненной информации, до сих пор идет 13 боестолкновений.
"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта", — отметили в Генштабе.
Как сообщал Главред, в отчете DeepState за 18 сентября говорилось, что армия РФ продвинулась в трех населенных пунктах на Донбассе - возле Стельмаховки, в Гродовке и Украинском. Стельмаховка расположена в Луганской области, Гродовка и Украинское - в Донецкой области.
Как заявил президент Зеленский, на Курское направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных с территории Украины. Продолжаются активные действия. Есть и пополнение обменного фонда.
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