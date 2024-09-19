Сколько военных РФ удалось 'переманить' в Курскую область - Зеленский

На Курское направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных с территории Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Отдельно - операция в Курской области. На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины", - рассказал он.
По его словам, все это - важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне.
Смотрите видео вечернего обращения Владимира Зеленского:
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
Операция ВСУ в Курской области - последние новости
Напомним, партизанское движение "АТЕШ" сообщало, что армия страны-агрессора России перебрасывает технику с Херсонского направления в Курскую область, но перед этим ремонтирует её в Крыму.
Также известно, что Силы Обороны Украины на территории Курской области продолжили штурм Глушковского района, а также продвинулись на восток от Краснооктябрьского, что на юго-запад от Коренево.
Кроме того, в Курской области ВСУ уже достигли стратегической цели, дезориентировав врага и создав новую линию для ведения военных операций. Это позволяет оттянуть противника и не дать стране-агрессору России возможности направить дополнительные силы на Покровское направление.
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