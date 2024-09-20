Украинские силы продвинулись на двух направлениях в Курской области – офицер ВСУ

На Курском направлении у ВСУ есть положительные новости, рассказал украинский офицер.

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ВСУ продвигаются в Курской области / Коллаж: Главред, Фото: ТСН, Facebook/28mechanizedbrigade

Украинская армия имеет успех в Курской области сразу на нескольких направлениях, сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

Как пишет он в Telegram-канале "Офицер+", Силы обороны Украины в районе Любимовки на Курском направлении.

Кроме того, у ВСУ также есть значительные успехи в Глушковском районе Курской области, отметил украинский офицер.

"На Курском направлении продвижение и положительные новости в районе Любимовки. Также подразделения СОУ преуспевают в Глушковском районе", — уточняет представитель ВСУ.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что на сегодня рано озвучивать более детальную информацию и напомнил о необходимости "тотальной информационной тишины".

"Держу кулаки за то, чтобы скоро вы сами все узнали", — добавил украинский лейтенант.

/ t.me/officer_alex33

Смотрите видео - армию РФ взяли в котел:

Что говорят в Генштабе ВСУ

Как уточняется в сводке Генерального штаба ВСУ, Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. При этом отмечается, что авиация врага продолжает бомбить свою территорию.

"За минувшие сутки российские самолеты нанесли восемнадцать авиударов, сбросив при этом 27 КАБов", - добавили в Генштабе.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Российские войска, фактически, попали в новый "котел" на территории Курской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что положение дел у российских оккупантов на Курщине, несмотря на заявления официальных пропагандистов Кремля, плачевное и местные власти объявили срочную эвакуацию сразу двух районов.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин не считал нужным вывести свои наиболее подготовленные штурмовые силы из Донецкой области для отражения операции ВСУ в Курской области, однако в конце концов РФ была вынуждена перебросить туда 40-тысячное войско.

/ Главред

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