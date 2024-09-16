РФ перебросила на Курщину почти 40 тысяч солдат: изменят ли они ситуацию - FT

Сначала Москва полагалась на пограничные войска и призывников, пытаясь сдержать операцию ВСУ в Курской области.

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РФ перебросила на Курщину почти 40 тысяч солдат / коллаж: Главред, фото: flickr, скрин из ISW

Несмотря на неловкую ситуацию, связанную с операцией ВСУ в Курской области, Владимир Путин не счел нужным вывести свои наиболее подготовленные штурмовые силы из Донецкой области. Но это придется сделать, чтобы попытаться достичь успеха. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что сначала Москва полагалась на пограничные войска и призывников, пытаясь сдержать операцию Украины, а затем усилила их более боеспособными подразделениями.

"Кроме нескольких бригад морской пехоты, мы не привезли туда никаких хороших новых резервов. Мы их наскребли отовсюду", - сказал человек, близкий к российскому военному истеблишменту. видео дня

Издание отмечает, что руководство Украины все еще надеется, что России, в конце концов, придется отвести дополнительные войска с восточного фронта.

Высокопоставленный представитель украинской военной разведки заявил, что Россия уже направила 38 тысяч человек, включая штурмовые бригады, переброшенные с юга Украины, но контратака "все еще не была крупномасштабной".

Но Москве нужно будет отправить больше своих закаленных в боях штурмовых бригад, чтобы достичь чего-то большего, чем "тактические" успехи, добавил чиновник.

Представитель украинского оборонного ведомства заявил, что Украина не планирует занимать новые территории в Курской области, а вместо этого работает над укреплением и защитой своих флангов. По его словам, Курская операция всегда планировалась таким образом, чтобы обеспечить украинским войскам возможность быстрого отступления в случае обострения ситуации.

"Украинские войска одержали тактическую победу, которая подняла боевой дух, когда они захватили около 1200 кв. км российской территории после внезапного нападения 6 августа. Операция помогла восстановить некоторую веру в наступательный потенциал Украины, изменив трактовку войны", - добавили в Financial Times.

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские силы продвинулись в Глушковском районе Курской области и продолжают наступательные операции на южной окраине Веселого, вблизи Нового Пути и Медвежьего.

Мониторинговая группа DeepState сообщала, что в ходе Курской операции, которую проводят Силы обороны Украины на территории России, украинские подразделения освободили несколько населенных пунктов. ВСУ взяли под контроль села Дуровка и Ветреное.

В то же время, Институт изучения войны отметил, что в Курской области армия РФ начала контрнаступление, но пока не наблюдается боевых действий, которые бы свидетельствовали, что россияне начали масштабную операцию для полного вытеснения ВСУ из захваченных районов.

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