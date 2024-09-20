ВСУ будут расширять плацдармы в нескольких областях РФ: Снегирев заявил о прорыве

Силы обороны Украины продолжат успешно уничтожать понтонные переправы России и не только.

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ВСУ готовятся расширить плацдарм на Курщине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот: deepstatemap

Военный эксперт, сопредседатель ГИ "Права Справа" Дмитрий Снегирев отметил, что Генштаб Украины переиграл россиян на Курщине.

"Украинский Генштаб фактически переиграл россиян. Успешное продвижение Сил обороны Украины в районе населенных пунктов Медвежье, Веселое, Новый Шлях - это Глушковский район Курской области. И сами россияне говорят об угрозе выхода Сил обороны Украины к железнодорожной станции Глушково. Не исключаю, что Силы обороны Украины продолжат успешно уничтожать понтонные переправы России на реке Сейм, что сделает невозможным переброску оперативных резервов и тяжелой бронетехники российским оккупантам, которые пытаются прорвать украинскую оборону в районе Любимовки", - отметил Снегирев в эфире телеканала "Еспресо".

По словам сопредседателя ГИ "Правое Дело", главное, что показали последние сутки, - вполне вероятно расширение зоны присутствия Сил обороны Украины на территории других областей РФ, прежде всего Белгородской и Брянской.

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"Ряд успешных ударов по тыловой инфраструктуре российской армии на территории Брянской области привел к уничтожению полевых складов с боеприпасами и мест постоянной дислокации техники. Похожая ситуация наблюдается и в Белгородской области. Причем сами россияне не исключают вероятности повторения курского сценария уже на территории Белгородской области. Речь идет о минировании гидротехнических сооружений в этой области для того, чтобы приостановить возможное успешное наступление украинских войск", - пояснил Снегирев.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция ВСУ в Курской области - что известно

Напомним, что в ISW рассказали о новых успехах ВСУ в Курской области. Украинские военные продвинулись дальше на северной стороне выступления и продолжили наступление в этом районе в течение 19 сентября. Кроме того, ВСУ недавно продвинулись от Шептуховки и на юго-восток от Найденова.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, сколько военных РФ удалось "переманить" в Курскую область. Он сообщил, что в области продолжаются наши активные действия, также есть пополнение обменного фонда для Украины. Известно, что около 40 тысяч российских военных перебросили на это направление.

РФ пытается выбить армию Украины из Курской области. Сейчас военное командование РФ стягивает в Курскую область наиболее боеспособные подразделения со всех участков фронта в Украине, а также проводит передислокацию наиболее боеспособных подразделений, отметил Дмитрий Снегирев.

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