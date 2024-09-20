УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ будут расширять плацдармы в нескольких областях РФ: Снегирев заявил о прорыве

Юлия Закрепа
20 сентября 2024, 16:45
156
Силы обороны Украины продолжат успешно уничтожать понтонные переправы России и не только.
ВСУ будут расширять плацдармы в нескольких областях РФ: Снегирев заявил о прорыве
ВСУ готовятся расширить плацдарм на Курщине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот: deepstatemap

Военный эксперт, сопредседатель ГИ "Права Справа" Дмитрий Снегирев отметил, что Генштаб Украины переиграл россиян на Курщине.

"Украинский Генштаб фактически переиграл россиян. Успешное продвижение Сил обороны Украины в районе населенных пунктов Медвежье, Веселое, Новый Шлях - это Глушковский район Курской области. И сами россияне говорят об угрозе выхода Сил обороны Украины к железнодорожной станции Глушково. Не исключаю, что Силы обороны Украины продолжат успешно уничтожать понтонные переправы России на реке Сейм, что сделает невозможным переброску оперативных резервов и тяжелой бронетехники российским оккупантам, которые пытаются прорвать украинскую оборону в районе Любимовки", - отметил Снегирев в эфире телеканала "Еспресо".

По словам сопредседателя ГИ "Правое Дело", главное, что показали последние сутки, - вполне вероятно расширение зоны присутствия Сил обороны Украины на территории других областей РФ, прежде всего Белгородской и Брянской.

видео дня

"Ряд успешных ударов по тыловой инфраструктуре российской армии на территории Брянской области привел к уничтожению полевых складов с боеприпасами и мест постоянной дислокации техники. Похожая ситуация наблюдается и в Белгородской области. Причем сами россияне не исключают вероятности повторения курского сценария уже на территории Белгородской области. Речь идет о минировании гидротехнических сооружений в этой области для того, чтобы приостановить возможное успешное наступление украинских войск", - пояснил Снегирев.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция ВСУ в Курской области - что известно

Напомним, что в ISW рассказали о новых успехах ВСУ в Курской области. Украинские военные продвинулись дальше на северной стороне выступления и продолжили наступление в этом районе в течение 19 сентября. Кроме того, ВСУ недавно продвинулись от Шептуховки и на юго-восток от Найденова.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, сколько военных РФ удалось "переманить" в Курскую область. Он сообщил, что в области продолжаются наши активные действия, также есть пополнение обменного фонда для Украины. Известно, что около 40 тысяч российских военных перебросили на это направление.

РФ пытается выбить армию Украины из Курской области. Сейчас военное командование РФ стягивает в Курскую область наиболее боеспособные подразделения со всех участков фронта в Украине, а также проводит передислокацию наиболее боеспособных подразделений, отметил Дмитрий Снегирев.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ Дмитрий Снегирев новости Украины
Реклама

Главное за день

"Прилеты" в двух районах: РФ атаковала Харьков КАБами, есть раненые

"Прилеты" в двух районах: РФ атаковала Харьков КАБами, есть раненые

18:01 Украина
Изменит ход войны: генерал США раскрыл, когда ВСУ получат разрешение на удары вглубь РФ

Изменит ход войны: генерал США раскрыл, когда ВСУ получат разрешение на удары вглубь РФ

17:40 Украина
В Литве разбирают целую ТЭЦ: Урсула фон дер Ляйен раскрыла "зимний план" для Украины

В Литве разбирают целую ТЭЦ: Урсула фон дер Ляйен раскрыла "зимний план" для Украины

17:23 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится 18156

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится

Эрдоган плюнул Путину в лицо: как Турция серьезно подставила Россию 6249

Эрдоган плюнул Путину в лицо: как Турция серьезно подставила Россию

Надо угадать страну за 3 секунды: мало кто справится со сложной загадкой 6169

Надо угадать страну за 3 секунды: мало кто справится со сложной загадкой

Самый большой котел : ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир 4528

"Самый большой котел": ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир

Последние новости

18:10

Не срок годности: какой символ указывает, сколько можно использовать косметику

18:07

Неужели глава ГУР следующий: в Минобороны уволили заместителей Буданова - УП

18:01

"Прилеты" в двух районах: РФ атаковала Харьков КАБами, есть раненые

17:40

Антикоррупционер Шабунин из-за скандала с джипом для ВСУ пересел на метро – СМИ

17:40

Изменит ход войны: генерал США раскрыл, когда ВСУ получат разрешение на удары вглубь РФ

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
17:23

В Литве разбирают целую ТЭЦ: Урсула фон дер Ляйен раскрыла "зимний план" для Украины

17:22

"Страшные вещи": предательница Анна Седокова смертельно больна

17:13

Почему в Польше нельзя употреблять слово "чашка" и добавлять в суп картофель

17:01

Можно ли отмыть унитаз колой: эксперимент показал удивительный результатВидео

Реклама
16:51

Деоккупация ЗАЭС и возвращение под контроль Украины: РФ поставили ультиматум

16:48

"Решаем все в мелочах": Светлана Билоножко высказалась о своей невестке

16:45

ВСУ будут расширять плацдармы в нескольких областях РФ: Снегирев заявил о прорыве

16:44

Харрис сделала важное заявление насчет Украины накануне встречи с Зеленским

16:38

Ассия Ахат поделилась свежими фото: как изменилась скрипачка

16:22

РФ массово бросает в штурмы технику и пехоту: враг рвется к Курахово - DeepState

16:21

Без царапин и разводов: чем отмыть лобовое стекло

16:00

Вино будет круче, чем в Италии: когда и как обрезать виноград для урожая осенью

15:59

РФ ударила ракетами по Одессе: есть разрушения и пострадавшие, повреждено гражданское судно

15:57

Меган запретила: леди Виктория рассказала, как Маркл держит Гарри на коротком поводке

15:41

Зеленский сделал громкое заявление перед визитом в США и встречей с Трампом

Реклама
15:39

Церковный праздник 21 сентября: что запрещено делать на обретение мощей святого Димитрия

15:39

Чем отмыть электрический чайник снаружи: очень хороший способВидео

15:37

Метод на миллион: откуда берутся мошки на фруктах и как от них избавиться

15:24

Открыта охота: Алсу мастерски мстит бывшему мужу за измену

15:19

Конец войны может наступить уже в этом году - Зеленский раскрыл детали

15:00

Ударят заморозки -3 градуса: когда в Украине существенно похолодает

14:52

Десятки килограммов взрывчатки: чем ударили по ракетному арсеналу в РФ – экспертВидео

14:37

Котик спрятался в комнате: найти его за 6 секунд смогут только люди с "орлиным зрением"

14:29

Над городом поднимается дым: РФ ударила по Одессе баллистикой - что известно

14:23

Что означает слово "дрипає": мало кто знает правильный ответВидео

14:18

Счастье будет литься рекой: как правильно вешать подкову в доме

14:15

Украина получит кредит от ЕС на 35 миллиардов евро: на что пойдут средства

14:13

"С октября по декабрь без промедлений": Зеленский рассказал о своем плане победыВидео

13:56

Как прочистить сильный засор в раковине: легкий способ, о котором знают единицыВидео

13:54

В Украине ограничили использование Telegram: кого это касается

13:53

РФ нацелилась на захват новых населенных пунктов на востоке – офицер НацгвардииВидео

13:37

Из-за сториз: в Грузии убили популярную трансгендерную модель

13:36

Вкусно и необычно: рецепт варенья из темного винограда

13:36

Не зависит от породы: сколько раз в день кормить собаку - точная цифраВидео

13:22

Превзойдет даже "Шубу": нескучный салат из свеклыВидео

Реклама
13:21

Почему "ничего не делать" полезно: эксперимент поразил всех

12:55

Угроза круглосуточных атак: РФ наращивает производство дронов Shahed – ЦПД

12:30

В Киеве ухудшился воздух: власти обратились к местным жителям с серьезным заявлением

12:30

Как наточить лезвия машинки для стрижки волос: простой, но эффективный способВидео

12:22

За одним столом с РФ: в Италии высказались об окончании войны в Украине

12:20

Как заморозить кабачки кружочками, лапшой и на оладьи: лайфхак от диетолога

12:17

"Решил через суд добиться": в РФ хотят лишить Лайму Вайкуле последнего

11:52

"Отвод ВСУ": бывший шеф ЦРУ назвал главный недостаток Курской операцииВидео

11:30

Повестки начали рассылать "Укрпочтой": кто может получить их первыми

11:29

Отключений света в Украине зимой не будет: в правительстве назвали базовый сценарий - СМИ

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять