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Войска РФ на пределе: враг не может наступать сразу на трех направлениях – ВСУ

Андрей Ганчук
21 сентября 2024, 09:46
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Войска агрессора России в Донецкой области столкнулись с дефицитом сил и средств.
ВСУ, войска рф
Россияне уже не могут наступать одновременно в направлении Покровска, Мирнограда и Селидово - военнослужащий ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 125-я ОбрТРО, Минобороны РФ

Российские оккупанты осуществляют попытки поддерживать интенсивность боевых действий на Покровском направлении, но у них уже не хватает сил и средств, чтобы одновременно наступать на трех направлениях. Об этом заявил военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь".

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что войска РФ не могут наступать одновременно в направлении Покровска, Мирнограда и Селидово. Как полагает военный, враг "выдал" все, что может на этом направлении, и теперь сосредотачивает свои силы южнее Покровска – на Кураховском направлении, и южнее Селидово.

"Впрочем, и в зоне ответственности нашей бригады также продолжаются достаточно интенсивные наступательные действия противника", - говорит военный.

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Покровское направление

По его словам, россияне пытаются поддерживать интенсивные боевые действия на Покровском направлении, но у них нет сил и средств, чтобы вести наступление сразу на трех направлениях. Враг не может в одинаковом темпе наступать по центру Очеретинского выступа с левого и правого флангов.

"Фактически у них нет сил и средств одновременно атаковать в направлении Покровска, Мирнограда и Селидового. А также южнее на Горняк и Украинск. Одновременно они этого уже делать" не могут. У них для этого не хватает сил и средств", - подчеркнул военнослужащий.

Бои на Покровском направлении – что об этом известно:

У России исчерпываются ресурсы для ведения войны, считает военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Оккупанты спешат и теряют силы в боях в направлениях Покровска и Селидово. Согласно его прогнозу, в середине или конце зимы для россиян может наступить критический момент.

РФ нацелилась на захват новых населенных пунктов на востоке, сказал офицер 15-й БрОП НГУ Александр Рясный. Селидово остается под контролем Сил обороны, военкоры российских оккупантов распространяют недостоверную информацию.

Россияне поняли, что у них не получится в лоб штурмовать Покровск, сказал бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. Украинской армии удалось получить преимущество над врагом.

Покровск Инфографика
Кратко о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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