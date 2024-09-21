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Важные компоненты для баллистических ракет не светят: почему Иран отказал России

Даяна Швец
21 сентября 2024, 14:59
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Опрошенные Reuters эксперты озвучили сразу несколько причин, почему Россия не получила пусковые установки к Fath-360.
Иран, ракеты, Путин, Fatah-110
Иран не предоставил Путину важное дополнение к Fatah-110 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, сайт Кремля, pixbay.com

Баллистические ракеты малой дальности Fath-360 Иран России передал, а вот мобильными пусковыми установками, необходимыми для их запуска, решил не делиться.

Эту информацию агентству Reuters подтвердили сразу три информированных источника - европейский дипломат, представитель европейской разведки и американский чиновник.

Как утверждает американский собеседник Reuters, Иран не поставил России пусковые установки на момент объявления США о поставках иранских ракет.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

А вот представитель европейской разведки вообще отметил, что предоставления Москве пусковых установок не ожидал.

Опрошенные Reuters эксперты озвучили сразу несколько причин, почему Россия не получила пусковые установки к Fath-360:

  • Москва может планировать модифицировать грузовики для перевозки ракет.
  • Это попытка Тегерана оставить пространство для маневра в переговорах с западными государствами.
Важные компоненты для баллистических ракет не светят: почему Иран отказал России
Иранские баллистические ракеты / Инфографика: Главред

Если проанализировать военную помощь Ирана российской кампании в Украине, то сегодня она включает:

  • Поставки сотен беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия.
  • Артиллерийские боеприпасы.
  • Широкую поддержку российскому производству БПЛА внутри страны.

Отношения Ирана и России и роль Тегерана в войне РФ в Украине

До лета 2022 года Иран занимал позицию нейтралитета в отношении войны в Украине, в какой-то степени схожую с позициями Китая и Индии.
19 июля во время визита Путина высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал агрессивные действия Кремля против Украины "превентивными мерами", прямо изменив официальную позицию на пророссийскую.

На фоне вторжения РФ в Украину укрепилось экономическое сотрудничество между Ираном и Россией. Так, по данным агентства Tasnim, на начало октября экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70%. А товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40%. Обе стороны не скрывали, что это стало следствием санкций, наложенных на Россию США и ЕС.

В июле 2022 года, во время визита Владимира Путина в Тегеран, между Ираном и Россией был заключен договор о стратегическом партнерстве.

Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран, а российская корпорация "Газпром" инвестирует в нефтегазовый сектор Ирана 40 млрд долларов. В Россию, по его словам, будут экспортироваться иранские автомобили, запчасти и авиадетали. Кроме того, была достигнута договоренность о подписании Ираном соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

Усилилось и военно-экономическое сотрудничество между странами. В мае 2023 года эксперты Института изучения войны обратили внимание на сообщения о намерении Москвы приобрести дополнительные беспилотники у Ирана - после того, как российские военные использовали для атак на украинскую инфраструктуру большинство из 400 иранских беспилотников, приобретенных с августа 2022 года. В свою очередь иранские СМИ сообщили о получении первой партии российских многоцелевых истребителей Су-35.

Согласно оценке анонимного высокопоставленного чиновника Исполнительного офиса президента США, озвученной изданию The New Yorker в начале ноября 2022 года, Иран был полностью вовлечен в войну в Украине.

Военная помощь Ирана для России - последние новости

В начале сентября Иран подтвердил передачу России "баллистики" для обстрела Украины.

В свою очередь Владимир Зеленский ответил на вопрос,била ли РФ по Украине иранскими ракетами. Он отметил, что у Украины по состоянию на сейчас нет доказательств применения иранских баллистических ракет переданных России по территории Украины.

Недавно эксперт Маломуж рассказал, куда РФ будет бить ракетами из Ирана. Россия получила от Ирана партию ракет Fath-360 дальность поражения которых позволит РФ наносить удары по прифронтовым городам, отметил эксперт.

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