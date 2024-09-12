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Для нескольких городов особая угроза: куда РФ будет бить ракетами из Ирана - Маломуж

Юрий Берендий
12 сентября 2024, 04:06
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Россия получила от Ирана партию ракет Fath-360 дальность поражения которых позволит РФ наносить удары по прифронтовым городам, отметил эксперт.
Для нескольких городов особая угроза: куда РФ будет бить ракетами из Ирана - Маломуж
Куда РФ будет бить иранскими ракетами - Маломуж / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Россия получила от Ирана более 200 баллистических ракет Fath-360, которые могут наносить удары на 120 километров вглубь территории Украины. Об опасности иранских баллистических ракет рассказал бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал в интервью Главреду.

По словам эксперта, Иран имеет разные типы баллистических ракет. Например, Fath-360 - это ракеты малой дальности, имеющие радиус действия 120 км. Кроме того, в арсенале Ирана есть ракеты с радиусом действия до 500 км и более дальнобойные, которые могут поражать цели на расстоянии до 800 км. Ранее Путин договорился с иранским президентом о поставках ракет, дронов и боеприпасов в Россию, и сейчас РФ получила первую партию ракет малой дальности.

"Fath-360 будут достигать фронта и прифронтовых городов, в частности, Харькова и Запорожья. Эти ракеты способны развивать очень высокую скорость и достигать цели за несколько минут. Поэтому фиксировать Fath-360 радиолокационными средствами будет очень сложно. Сбивать ракеты будет непросто: только системы Patriot и Iris-T смогут делать это, но их у нас недостаточно, чтобы создать мощную систему защиты. Другие средства будут не столь эффективными, как высокоточные системы ПВО", - указывает эксперт.

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Маломуж отметил, что существуют американские и британские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способные нейтрализовать удары как такими ракетами, так и крылатыми ракетами и дронами. Однако эти системы еще нужно доставить, чтобы обеспечить надежную защиту наших городов.

"Официально Иран занимает позицию невмешательства в войну, а потому якобы не будет поставлять ракеты России. Иранский МИД заявлял, что Иран не поставляет ракеты и поставлять не собирается. Однако позиция представителей парламентского комитета другая: они говорят, что поставки происходят, но в ограниченных количествах, зато они получают от России пшеницу и продукты питания", - добавляет он.

Бывший руководитель Службы внешней разведки подчеркивает, что Иран демонстрирует двусмысленную позицию: официально не вмешивается в войну, но в то же время проводит тайные операции с Россией. Эти операции организуют верховный лидер Хаменеи и Корпус стражей Исламской революции, действуя независимо от президента и МИД.

Он отмечает, что сотрудничество с РФ позволяет Ирану получать от России не только продовольствие, но и технологии для производства баллистических ракет и самолетов.

"Поэтому такие поставки ракет России осуществляются, хотя и в ограниченных количествах. Мы будем фиксировать их появление в Украине. А США, Великобритания и Евросоюз, в свою очередь, будут применять различные методы давления на Иран, чтобы он этого не делал. В частности, ему угрожают тем, что будут заблокированы не только официальные энергоснабжения Ирана в разные страны мира, прежде всего Китая, но и теневые. А это будет означать мощный удар по экономике и энергетике Ирана", - сказал эксперт.

Маломуж также обращает внимание, что Запад может оказать давление на Иран не только в энергетической сфере, но и в других отраслях экономики, чтобы заставить его прекратить поставки новых партий ракет в Россию, которые будут более дальнобойными и высокоточными.

"Сегодня уже началась фаза мощного давления на Иран с разных сторон - от энергетической блокады до ударов по отдельным объектам, где производятся ракеты. Потому что не только операции с Россией нарушают международные нормы - это производство Ираном ракет угрожает и Израилю, и базам США в Персидском заливе и тому подобное. То есть это многоплановая угроза, а поставки ракет России - это лишь одно из свидетельств того, что Иран готов к агрессии и поддержке террористических действий РФ на территории Украины. А это нужно прекратить", - резюмировал он.

Иранские баллистические ракеты, Ракеты Иран Инфографика
Что известно об иранских баллистических ракетах / Инфографика: Главред

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Передача России иранских ракет - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, член Комиссии нацбезопасности Ирана подтвердил в воскресенье, 8 сентября, что его страна передала России партию баллистических ракет, в которых Москва нуждалась. Тегеран также подтвердил, что поставляет беспилотники в РФ, хотя ранее иранские власти неоднократно отрицали эту информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила данные от западных разведок о передаче иранских баллистических ракет в Россию, но пока не было зафиксировано использование этих ракет против Украины.

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж отметил, что мощные мировые игроки не заинтересованы в передаче ракет Zolfaghar РФ. Если Тегеран решит поставлять Москве ракеты Zolfaghar, это может привести к ударам по его заводам по производству ракет и складам.

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