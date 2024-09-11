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Била ли РФ по Украине иранскими ракетами: Зеленский дал однозначный ответ

Юрий Берендий
11 сентября 2024, 19:24
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Зеленский отметил, что у Украины по состоянию на сейчас нет доказательств применения иранских баллистических ракет переданных России по территории Украины.
Била ли РФ по Украине иранскими ракетами: Зеленский дал однозначный ответ
Зеленский ответил, применяла ли Россия иранские ракеты / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Украина получила информацию о передаче иранских баллистических ракет в Россию от разведок западных государств, однако, пока нет доказательств ударов этими ракетами по территории Украины. Об этом заявил президент Украины во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, которая состоялась в рамках четвертого саммита "Крымской платформы", передает

"Относительно иранских ракет. Мы получили такую же информацию, которую вы видели в медиа, без каких-то деталей. Некоторые детали по количеству нам предоставили разведки партнеров. Пока не могу подтвердить применение соответствующих ракет", - рассказал Зеленский.

Он заявил, что подтвердит факт использования этих ракет только при наличии доказательств, как это было в случае с оружием из Северной Кореи - как ракет, так и артиллерийских снарядов.

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Также он отметил, что сейчас известно о массовом использовании иранских дронов. По словам Зеленского, россияне получили лицензии на сборку и производство иранских ударных дронов на своей территории.

Иранские баллистические ракеты, Ракеты Иран Инфографика
Что известно об иранских баллистических ракетах / Инфографика: Главред

Fateh-110/Zolfaghar. Что известно об иранских ракетах?

Fateh-110 - иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля - земля". Ракета разработана Ираном на основе неуправляемой ракеты "Зильзаль-2" - путем добавления системы наведения.

В 2010 году Иран провел испытания Fateh-110 третьего поколения. Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявил, что точность, дальность, время готовности к пуску и возможности долгосрочного хранения ракеты увеличены. После этого иранское телевидение предоставило кадры испытания и удара. Дальность полета ракеты заявлена как 300 км. Особенностью этого поколения стало усовершенствованные точности ударов наведения ракеты на цель.

Zolfaghar - это иранская тактическая баллистическая ракета, которая, как считается, принадлежит семейству Fateh-110 и является первой баллистической ракетой любого типа. Заявленная дальность полета ракеты составляет 700 км, говорится в статье Википедии.

Передача России иранских баллистических ракет - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Иран передал России первые баллистические ракеты, которые оккупанты могут использовать для ударов по Украине уже в течение нескольких недель. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Лондоне 10 сентября, отметив, что предоставление этих ракет станет значительной эскалацией конфликта.

Россия может применить иранские ракеты Fath-360 по украинским целям в течение ближайших недель, о чем Киев предупреждают западные разведки. Самым эффективным способом противодействия, по мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, является их уничтожение на складах.

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что иранские баллистические ракеты представляют серьезную угрозу, и даже современные системы Patriot могут испытывать трудности с их перехватом.

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