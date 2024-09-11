В Киеве напали на митрополита, который служит в ВСУ: что говорят в полиции

Климент приехал в Киев по приглашению "Крымской Платформы".

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Митрополит Климент / Колаж: Главред, Фото: Current Time, Фото: УНИАН

В центре Киева неизвестные напали на митрополита, который служит в ВСУ. Ночью 11 сентября митрополит Климент возвращался в Михайловский монастырь, когда произошло жестокое нападение. Полиция Киева узнала о происшествии через сообщения в социальных сетях и отреагировала на инцидент.

Нападение на митрополита в столице

Первым досадную историю на своей странице в Телеграм сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, кроме того, что он служит в церкви, Климент также является военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

То, как описывает ситуацию церковный иерарх, выглядит так:

видео дня

"Климент приехал в Киев по приглашению "Крымской Платформы". Около 23:00 он шел в направлении Михайловского монастыря, где у него есть келья. Трое людей возле монастыря остановили его и начали избивать. Он утверждает, что для того, чтобы священник остановился, кто-то из троих сказал: "Владыка, благословите!" Поэтому, как считает Климент, нападение было спланировано. Также об этом говорит и то, что для нападения было выбрано место, где нет камер наблюдения", - передал слова митрополита Цаплиенко.

Журналист считает, что правоохранителям стоит разобраться в ситуации, не исключено, что обидчиков владыки наняли так же, как нанимают поджигателей машин военных.

Кто такой митрополит Крымский и Симферопольский Климент Митрополит Крымский и Симферопольский Климент (Кущ Павел Николаевич) - украинский религиозный деятель, архиерей Православной церкви Украины. С 2013 года является правящим архиереем Крымской епархии ПЦУ. Клирик известен своей активной позицией по защите прав человека, в частности прав украинцев и крымских татар во временно оккупированном Крыму. 10 декабря 2019 объявил в Киеве у здания Кабмина голодовку, требуя обеспечить права религиозной свободы украинцев на полуострове. Однако 17 декабря прекратил голодовку по просьбе митрополита Епифания.

Реакция полиции на инцидент

Полиция Киева уже устанавливает обстоятельства нападения на священнослужителя в центре столицы. Отдел коммуникации полиции Киева опубликовал заявление, в котором говорится, что информацию полицейские обнаружили сегодня во время мониторинга социальных сетей.

"Указанное событие зарегистрировано, продолжается проверка. На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим, и выясняет все обстоятельства", - отметили правоохранители.

Скандалы с избиением военных и ветеранов

К сожалению, это не единственный скандал с избиением за последнее время. Накануне в Черкасской области криминальный авторитет избил военного. Правоохранители уже обратили внимание на инцидент, открыто уголовное производство.

Кроме этого, недавно "охранники Тищенко" избили военного Дмитрия Павлова на глазах у жены с младенцем. Между Николаем Тищенко и Дмитрием Павловым произошла словесная перепалка в Днепре, после которой на него набросились "охранники нардепа".

А весной в Волынской области офицер избил 41-летнего военного, который ранее получил серьезное ранение на фронте. Как оказалось, 22-летний подозреваемый проходит по делу о смертельной аварии.

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