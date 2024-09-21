Огонь до неба: в Краснодарском крае РФ масштабно пылает и детонирует склад боеприпасов

В Тихорецком районе Краснодарского края страны-агрессора России пылает и детонирует склад боеприпасов. Об этом сообщают местные паблики и российские пропагандистские СМИ. Отмечается, что пожар и детонация на складе начались после атаки.
Местный губернатор пожаловался на атаку дронов и говорит, якобы склад загорелся после того, как туда упали обломки беспилотников. По его словам, два беспилотника будто бы были подавлены силами ПВО и РЭБ, но "из-за падения обломков одного из них возник пожар, который перешел на взрывоопасные предметы, началась детонация".
Также губернатор сообщил, что жителей поселка, в котором горит склад с боеприпасами, эвакуируют в ближайшие населенные пункты. В частности, пункт временного размещения развернут в Тихорецке.
Astra отмечает, что удар был нанесен по складу с боеприпасами в поселке Каменный Тихорецкого района.
Смотрите видео удара по складу боеприпасов в Краснодарском крае РФ:
Удар по складу боеприпасов в Торопце - что известно
Напомним, 18 сентября в Тверской области РФ после атаки дронов мощно горел склад боеприпасов. Как стало известно, там горел склад с ракетами С-300, С-400 и "Искандер". На складе в российском городе Торопец оккупанты хранили большой запас ракет. В частности, там создавали запас северокорейских KN23.
После этого в Forbes отметили, что атака на Торопец стала переломным моментом и назвали худший сценарий для РФ. Удар по российскому арсеналу потенциально спас десятки украинских жизней, предотвратив будущие атаки РФ.
В Defense Express после удара по складу в Торопце отметили, что ВСУ поразили самый большой склад с боеприпасами в России и рассказали, какие потери понесла РФ.
Город Торопец - что о нем известно
Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России.
В Торопце находится виинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.
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