Огонь до неба: в Краснодарском крае РФ масштабно пылает и детонирует склад боеприпасов

Местные жители говорят, что склад с боеприпасами вспыхнул после атаки дронов.

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В Краснодарском крае РФ пылает и детонирует склад боеприпасов/ коллаж: Главред, фото: скрин

В Тихорецком районе Краснодарского края страны-агрессора России пылает и детонирует склад боеприпасов. Об этом сообщают местные паблики и российские пропагандистские СМИ. Отмечается, что пожар и детонация на складе начались после атаки.

Местный губернатор пожаловался на атаку дронов и говорит, якобы склад загорелся после того, как туда упали обломки беспилотников. По его словам, два беспилотника будто бы были подавлены силами ПВО и РЭБ, но "из-за падения обломков одного из них возник пожар, который перешел на взрывоопасные предметы, началась детонация".

Также губернатор сообщил, что жителей поселка, в котором горит склад с боеприпасами, эвакуируют в ближайшие населенные пункты. В частности, пункт временного размещения развернут в Тихорецке.

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Astra отмечает, что удар был нанесен по складу с боеприпасами в поселке Каменный Тихорецкого района.

Удар по складу боеприпасов в Краснодарском крае РФ/ скрин

Смотрите видео удара по складу боеприпасов в Краснодарском крае РФ:

Удар по складу боеприпасов в Торопце - что известно

Напомним, 18 сентября в Тверской области РФ после атаки дронов мощно горел склад боеприпасов. Как стало известно, там горел склад с ракетами С-300, С-400 и "Искандер". На складе в российском городе Торопец оккупанты хранили большой запас ракет. В частности, там создавали запас северокорейских KN23.

После этого в Forbes отметили, что атака на Торопец стала переломным моментом и назвали худший сценарий для РФ. Удар по российскому арсеналу потенциально спас десятки украинских жизней, предотвратив будущие атаки РФ.

В Defense Express после удара по складу в Торопце отметили, что ВСУ поразили самый большой склад с боеприпасами в России и рассказали, какие потери понесла РФ.

Город Торопец - что о нем известно Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России. В Торопце находится виинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.

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