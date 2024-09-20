Украине тайно разрешат бить по РФ ракетами Storm Shadow - The Times

США и Великобритания не будут сообщать официально о разрешении на удары дальнобойными ракетами до их первого запуска.

https://glavred.info/ukraine/ukraine-mogut-tayno-razreshit-bit-po-rf-raketami-storm-shadow-the-times-10598942.html Ссылка скопирована

США и Британия могут "негласно" разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, armyinform.com.ua

Британия и США готовы непублично разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Решение планируют принять в секретно, чтобы сохранить элемент неожиданности и максимизировать эффективность первого удара. Об этом пишет британское издание The Times со ссылкой на источники.

Западные дипломаты уже готовы подписать соответствующие договоренности. По данным издания, о разрешении на использование ракет не будут сообщать до их первого запуска, чтобы избежать преждевременных утечек информации и достичь "элемента неожиданности".

видео дня

Как отмечают в издании, США хотят сначала увидеть детальный план президента Украины Владимира Зеленского относительно того, как эти удары могут помочь во время зимней фазы войны. Окончательное решение могут принять на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоится на следующей неделе.

Зеленский уже несколько месяцев пытается получить разрешение на ракетные удары по территории РФ. В то же время в команде президента США Джо Байдена чувствуется "нервозность" из-за возможных политических последствий этого шага для кампании Камалы Харрис.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министрами иностранных дел Франции, Германии и Италии провели переговоры в Париже, чтобы проработать соглашение к Генассамблее ООН. По словам одного из собеседников издания, страны хотят продемонстрировать единство НАТО и избежать впечатления, что Великобритания и США "доминируют в принятии решений".

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика: Главред

Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Удары по России дальнобойными ракетами - что известно

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что пока Украина не получила разрешения от Запада использовать дальнобойное оружие для ударов по России. Хотя США рассматривают такой вариант, разрешения до сих пор нет.

Зеленский утверждает, что Украина хотела бы использовать это оружие для ударов по военным базам и аэродромам, с которых взлетают самолеты с управляемыми авиабомбами (КАБ).

Также известно, что Великобритания не позволит Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия против России без согласия США. Лондон отказался предоставить разрешение, поскольку американские системы наведения являются ключевыми для точности ударов.

Генерал США в отставке, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус подчеркнул, что разрешение на удары по целям в глубине России может изменить ход войны. По его словам, разрешение следует предоставить как можно скорее из-за постоянного российского террора против украинцев.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред