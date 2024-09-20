РФ ударила по образовательному центру в Днепре: разбиты авто, есть пострадавшие

Вечером пятницы, 20 сентября, российские войска атаковали Днепр. В результате вражеского удара пострадал один человек, а также частично разрушено здание образовательного центра. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Враг атаковал Днепр. Предварительно, один пострадавший. Он в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
До этого в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистики с юга.
"Скоростная цель на Днепр!", - предупредили военные.
Лысак рассказал, что из-за российского удара частично разрушено здание образовательного центра. Сейчас на месте происшествия обследуют территорию.
Впоследствии глава Днепропетровской ОВА уточнил, что из-за удара российских оккупантов по Днепру пострадал 19-летний парень.
"У него множественные ссадины и перелом. Врачи оказывают необходимую медпомощь", - отметил Лысак.
Кроме этого, в результате удара разбиты 11 авто.
Кто такой Сергей Лысак?
Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, днем 20 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В городе прогремела серия взрывов, после которых в небе был виден дым.
Позже стало известно, что в Одессе враг повредил припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Также четверо гражданских получили ранения.
Кроме этого, в ночь на 20 сентября Россия запустила 70 дронов по Украине. Взрывы раздавались возле Днепра, Запорожья, Ровно, Хмельницкой области и Ивано-Франковска.
Читайте также:
- Били по гражданским, валит сильный дым: РФ ударила бомбами по городу Сумы
- Много лежачих людей, есть раненые: РФ ударила по дому престарелых в Сумах
- РФ ударит по Киеву ракетами: стала известна возможная дата
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред