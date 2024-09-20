РФ ударит по Киеву ракетами: стала известна возможная дата

О подготовке Россией нового ракетного удара по столице Украины свидетельствуют постоянные массированные атаки "Шахедами".

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РФ собирается ударить по Киеву ракетами, считает Свитан/ коллаж: Главред, фото: скрин, минобороны РФ, pixabay.com

Страна-агрессор Россия может готовить новый ракетный удар по Киеву. Он может состояться в ближайшие полторы-две недели. Самым оптимальным временем такого удара для россиян может стать 25 сентября или плюс-минус сутки от этой даты, когда украинская делегация будет в ООН.

Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что на подготовку Россией такого удара свидетельствует массированное применение "Шахедов", которое мы видим в последние дни, пишет ТСН.ua.

По словам военного эксперта, российские оккупанты запускают по Киеву много дронов "Шахед" для того, чтобы "засушить" ПВО. Захватчики таким образом заставляют украинскую противовоздушную оборону выстреливать больше дорогостоящих ракет, ведь если вражеский дрон не удается сбить на подлете мобильным группам или авиации, то по ним приходится бить ракетами. А мобильных групп для перекрытия всего периметра может не хватать.

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"Когда россияне накрывают "Шахедами" Киев, они пытаются засушить систему ПВО, вытянуть ракеты ЗРК. Чтобы мы их отстреляли по "Шахедам", и их не хватило на следующую ракетную атаку. А вот летают они туда-сюда в основном для того, чтобы по ним просто отработали. Если "Шахед" стоит 40 тысяч, а ракета стоит миллион долларов - есть смысл. Их можно штамповать и отправлять к нам", - отметил эксперт.

Когда РФ может осуществить ракетный удар по Киеву

Свитан считает, что Россия может ударить по столице Украины ракетами, когда почувствует, что мы прекращаем эффективно сбивать "Шахеды".

"Потому что ракету сбивать будет просто нечем. И впереди Киев ждет ракетный удар, судя по большим атакам "Шахедами". Скорее всего, в ближайшие полторы-две недели. Оптимально для россиян - это около 25 сентября, плюс-минус сутки, когда наша делегация будет в Организации Объединенных Наций, нанести какой-то ракетный удар. Поэтому надо быть очень осторожными", - сказал военный эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября РФ атаковала "Шахедами" шесть регионов Украины, гремели взрывы. Атака дронов началась поздно вечером 19 сентября.

В ночь на 20 сентября РФ запустила по Украине 70 дронов, в двух областях вспыхнули пожары. Во время массированной атаки оккупантов по нашему государству падение обломков вражеских дронов повлекло разрушения и пожары.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что РФ готовит масштабный удар по Украине. По его словам, под удар врага снова могут попасть медицинские учреждения Украины.

Кроме этого, украинское OSINT-сообщество Tracking также отмечало, что Россия готовит массированный обстрел в ближайшие дни и накапливает ракеты Х-101. Оккупанты накапливают ракеты в течение последних 15 дней, отметили эксперты.

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