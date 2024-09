За несколько месяцев: РФ догадывалась о наступлении ВСУ на Курщину - The Guardian

Российское военное командование предусматривало вторжение Украины в Курскую область и разрабатывало планы по его предотвращению в течение нескольких месяцев. Об этом свидетельствуют захваченные документы МВД, ФСБ и армии России из Курской области, которыми бойцы ВСУ поделились с журналистами The Guardian.

Отмечается, что в записи от 4 января говорилось о "возможности прорыва государственной границы" украинской армией и отдавался приказ усилить подготовку к отражению любого нападения. 19 февраля командиры подразделений были предупреждены о планах Украины "быстро продвинуться из Сумской области на российскую территорию на глубину до 80 км, чтобы создать четырехдневный "коридор" до прибытия основных подразделений украинской армии на бронетехнике".

В середине марта подразделениям на границе было приказано усилить оборонительные рубежи и организовать дополнительные учения в рамках подготовки к украинскому трансграничному нападению.

"А уже в середине июня появилось более конкретное предупреждение о планах Украины "в направлении Юнаковка - Суджа с целью взять Суджу под контроль. Также было предусмотрено, что Украина попытается уничтожить мост через реку Сейм, чтобы нарушить российские линии снабжения в этом регионе, что впоследствии и произошло", - пишет издание.

Сообщения о тактике РФ в документах

Издание сообщает, что в одном случае речь идет о необходимости создания ненастоящих окопов и позиций, чтобы запутать украинские разведывательные беспилотники.

"Необходимо создать модели танков, бронемашин и артиллерийских установок, а также манекены солдат, и периодически перемещать их", - говорится в одном из приказов.

В нем добавляется, что на ложные позиции следует отправить несколько солдат, которые ночью будут зажигать костры и ходить с факелами, и что Россия должна создать радиопереговоры относительно ложных позиций с целью их перехвата. При этом непонятно, были ли такие позиции вообще созданы; члены украинского подразделения, которые совершали полеты на разведывательных беспилотниках в этом районе в последние недели, сообщили Guardian, что не видели никаких доказательств существования таких позиций.

Сообщение о моральном состоянии оккупантов

Документы также свидетельствуют об обеспокоенности россиян по поводу морального духа в рядах солдат в Курской области.

Также отмечается, что солдаты должны получать 5-10 минут в день, а также час раз в неделю на политические занятия, "направленные на поддержание и повышение политического, морального и психологического состояния личного состава".

