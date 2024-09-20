РФ ударила ракетами по Одессе: есть разрушения и пострадавшие, повреждено гражданское судно

Оккупанты повредили ракетами припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Четыре человека получили ранения.

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РФ ударила ракетами по Одессе/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Страна-агрессор Россия днем в пятницу, 20 сентября, ударила ракетами по Одессе. В результате удара была повреждена припортовая и гражданская инфраструктура, а также гражданское судно под флагом Антигуа.

Четверо гражданских ранены, им оказывают помощь. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

"Враг совершил ракетную атаку на Одессу. Обломки, предварительно, ракеты "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Четверо гражданских людей ранены. Им оказывается вся необходимая помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян. Еще раз призываю: при объявлении сигнала воздушной тревоги направляйтесь в укрытие", - сообщил глава ОВА. видео дня

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Что известно об ОТРК "Искандер"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября РФ атаковала "Шахедами" шесть регионов Украины, гремели взрывы. Атака дронов началась поздно вечером 19 сентября.

В ночь на 20 сентября РФ запустила по Украине 70 дронов, в двух областях вспыхнули пожары. Во время массированной атаки оккупантов по нашему государству падение обломков вражеских дронов повлекло за собой разрушения и пожары.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что РФ готовит масштабный удар по Украине. По его словам, под удар врага снова могут попасть медицинские учреждения Украины.

Кроме этого, украинское OSINT-сообщество Tracking также отмечало, что Россия готовит массированный обстрел в ближайшие дни и накапливает ракеты Х-101. Оккупанты накапливают ракеты в течение последних 15 дней, отметили эксперты.

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