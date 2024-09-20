Зеленский сделал громкое заявление перед визитом в США и встречей с Трампом

Президент ответил на вопрос о том, хочет ли он увидеть план окончания войны кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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Зеленский Зеленский сделал заявление накануне визита в США / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не видел стратегию президента США Джо Байдена по окончанию войны, однако "с удовольствием" ее рассмотрит.

"…Если он поделится - с удовольствием (ознакомлюсь – ред.)", - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в пятницу в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, что будет если Байден не поддержит план победы и есть ли в Украины план "Б", президент отметил, что "мы уже в плане Б живем и боремся".

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Глава государства также утверждает, что плана "А" не было никогда, поскольку планом "А" было не допустить полномасштабного вторжения РФ: усилить Украину оружием и превентивно санкционировать России.

Говоря о том, хочет ли он увидеть план окончания войны кандидата в президенты США Дональда Трампа, Зеленский добавил: "Конечно, я хочу понять, как он (Трамп – ред.) это видит".

Ранее Зеленский рассказал о своем плане победы. График плана победы, который на следующей неделе будет представлен во время поездки в США, рассчитан на принятие быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе отправится в США где, в частности, проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и представит ему ранее анонсированный "План победы" Украины.

Как сообщалось ранее, Зеленский сообщал, что план победы включает четыре основных пункта и еще один, который будет нужен Украине после войны.

/ Инфографика: Главред

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