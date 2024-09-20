Зеленский сделал громкое заявление перед визитом в США и встречей с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не видел стратегию президента США Джо Байдена по окончанию войны, однако "с удовольствием" ее рассмотрит.
"…Если он поделится - с удовольствием (ознакомлюсь – ред.)", - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в пятницу в Киеве.
Отвечая на вопрос о том, что будет если Байден не поддержит план победы и есть ли в Украины план "Б", президент отметил, что "мы уже в плане Б живем и боремся".
Глава государства также утверждает, что плана "А" не было никогда, поскольку планом "А" было не допустить полномасштабного вторжения РФ: усилить Украину оружием и превентивно санкционировать России.
Говоря о том, хочет ли он увидеть план окончания войны кандидата в президенты США Дональда Трампа, Зеленский добавил: "Конечно, я хочу понять, как он (Трамп – ред.) это видит".
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Ранее Зеленский рассказал о своем плане победы. График плана победы, который на следующей неделе будет представлен во время поездки в США, рассчитан на принятие быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре.
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе отправится в США где, в частности, проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и представит ему ранее анонсированный "План победы" Украины.
Как сообщалось ранее, Зеленский сообщал, что план победы включает четыре основных пункта и еще один, который будет нужен Украине после войны.
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