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В формуле 4+1 пункта: Зеленский назвал, кто первый увидит план победы Украины

Алексей Тесля
15 сентября 2024, 19:20
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Владимир Зеленский готов поделиться мирным планом с американскими лидерами.
В формуле 4+1 пункта: Зеленский назвал, кто первый увидит план победы Украины
Владимир Зеленский рассказал о плане победы для Украины / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 окремий батальйон морської піхоти

План победы включает четыре основных пункта и еще один, который будет нужен Украине после войны, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в интервью для программы GPS Фарида Закарии на CNN, план будет представлен президенту США Джозефу Байдену.

"У меня есть план, да, победный план, потому что для нас победа - это быть очень сильными и быть готовыми к сильной дипломатии. Поэтому я подготовил несколько пунктов, четыре из них, основные пункты плюс один, который нам нужен после войны", - отметил глава государства.

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По его словам, в плане речь идет о безопасности, геополитическом месте для Украины, экономических решениях по поддержке, а также о сильной и доступной военной поддержке, "и мы должны быть свободны в том, как использовать тот или иной элемент".

Зеленский добавил, что готов поделиться этим планом с Байденом, а затем будет "честно и правильно" поделиться ним с двумя кандидатами в президенты США – Дональдом Трампом и Камалой Харрис, а также Конгрессом США.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Мирный план и завершение войны - последние новости по теме

У Байдена однозначно высказались насчет завершения войны и мирного плана. Мирный план не должен противоречить принципам суверенитета и территориальной целостности Украины, говорит Джейк Салливан.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на информацию о "мирном плане Шольца". Владимир Зеленский отметил, что ему неизвестно о наличии какого-либо мирного плана окончания войны в Украине со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский раскритиковал "мирную" позицию Бразилии и Китая. Президент надеялся, что его бразильский коллега понял позицию Украины, однако на практике страна поддерживает Россию.

Формула мира инфографика
/ Инфографика: Главред

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