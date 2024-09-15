В формуле 4+1 пункта: Зеленский назвал, кто первый увидит план победы Украины

Владимир Зеленский готов поделиться мирным планом с американскими лидерами.

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Владимир Зеленский рассказал о плане победы для Украины / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 окремий батальйон морської піхоти

План победы включает четыре основных пункта и еще один, который будет нужен Украине после войны, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в интервью для программы GPS Фарида Закарии на CNN, план будет представлен президенту США Джозефу Байдену.

"У меня есть план, да, победный план, потому что для нас победа - это быть очень сильными и быть готовыми к сильной дипломатии. Поэтому я подготовил несколько пунктов, четыре из них, основные пункты плюс один, который нам нужен после войны", - отметил глава государства. видео дня

По его словам, в плане речь идет о безопасности, геополитическом месте для Украины, экономических решениях по поддержке, а также о сильной и доступной военной поддержке, "и мы должны быть свободны в том, как использовать тот или иной элемент".

Зеленский добавил, что готов поделиться этим планом с Байденом, а затем будет "честно и правильно" поделиться ним с двумя кандидатами в президенты США – Дональдом Трампом и Камалой Харрис, а также Конгрессом США.

Мирный план и завершение войны - последние новости по теме

У Байдена однозначно высказались насчет завершения войны и мирного плана. Мирный план не должен противоречить принципам суверенитета и территориальной целостности Украины, говорит Джейк Салливан.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на информацию о "мирном плане Шольца". Владимир Зеленский отметил, что ему неизвестно о наличии какого-либо мирного плана окончания войны в Украине со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский раскритиковал "мирную" позицию Бразилии и Китая. Президент надеялся, что его бразильский коллега понял позицию Украины, однако на практике страна поддерживает Россию.

/ Инфографика: Главред

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