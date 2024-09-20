В Украине ограничили использование Telegram: кого это касается

Telegram запретили устанавливать на служебные устройства в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

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В Украине ограничили использование Telegram военным и госслужащим/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, 37 отдельная бригада морской пехоты

В Украине ограничили использование Telegram для украинских военных и госслужащих. Согласно решению Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК), использование Telegram ограничивается в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что во время заседания, которое состоялось 19 сентября, ключевой темой было обсуждение угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера Telegram, особенно во время полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.

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"Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram - это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности", - подчеркнул Буданов.

Представители Службы безопасности Украины и Генштаба ВСУ также во время заседания подтвердили, что враг активно использует Telegram для осуществления кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения. Кроме этого, российские захватчики применяют этот мессенджер, чтобы устанавливать геолокацию пользователей, корректировать ракетные удары и т.п.

"С целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры. Исключение составят только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей", - говорится в сообщении СНБО.

Telegram запретят устанавливать только на служебных устройствах

Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко объяснил, что это решение касается только служебных устройств.

"Относительно Telegram. Речь идет о служебных устройствах. Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах. Я ранее говорил, что пересылка рабочих документов через Телеграм с рабочих устройств несет риски. Сейчас это коллективное решение. Но оно не касается ваших персональных смартфонов... Еще дополнительно уточню: решение касается только переписки и пересылки документов через мессенджер", - заверил Коваленко.

Что такое Telegram? Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов, сообщает "Википедия".

Напомним, в феврале этого года спикер ГУР заявлял, что Telegram реально угрожает безопасности Украины. Он объяснил, что речь идет не об отдельных пользователях или каналах, а о платформе Telegram в принципе.

Также ранее в США объяснили, как арест Дурова повлияет на армию РФ. В Институте изучения войны отметили, что из-за ареста Павла Дурова, российские войска будут вынуждены отказываться от использования Telegram. Также сообщалось, что суд освободил Дурова из-под стражи - СМИ рассказали, какая причина.

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