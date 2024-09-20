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Угроза круглосуточных атак: РФ наращивает производство дронов Shahed – ЦПД

Алексей Тесля
20 сентября 2024, 12:55
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Для россиян БПЛА остаются ударным оружием, подчеркнул Андрей Коваленко.
Угроза круглосуточных атак: РФ наращивает производство дронов Shahed – ЦПД
РФ наращивает производство дронов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Страна-агрессор РФ усиливает производство ударных беспилотников Shahed и хочет выйти на круглосуточный режим атак в будущем, заявил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

"Постоянные залеты шахедов являются элементом разведки. Для россиян шахеды остаются именно ударным оружием на ближние дистанции", - пишет он в Telegram-канале.

Вместе с тем он отмечает, что основная функция беспилотников РФ дальнего радиуса действия – это разведка.

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"Увеличение количества производства жестянок также имеет свою цель - они хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак в будущем, чтобы тревоги в регионах стали привычными", - предупредил глава ЦПД.

По его словам, против РФ можно применять такую же тактику, поскольку в отличие от украинской противовоздушной обороны, российская - имеет точечный характер и не способна прикрыть всю территорию Российской Федерации.

Коваленко добавил, что усиление интенсивности дроновых атак по России в конечном итоге приведет к регулярным провалам вражеской ПВО, как это было во время удара по городу Торопец.

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПИ.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала "Шахедами" шесть регионов Украины, гремели взрывы. Взрывы слышали в пригороде Днепра, Запорожье, Ровно, Хмельницкой области и Ивано-Франковске.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ запустила по Украине 70 дронов, в двух областях пожары. Во время массированной атаки оккупантов по нашему государству падение обломков вражеских дронов повлекло за собой разрушения и пожары.

Как сообщалось, ранее были названы точные сроки и цели новой массированной атаки. Времени со дня предыдущей атаки РФ прошло уже много, напомнил Роман Свитан.

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/ Инфографика: Главред

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