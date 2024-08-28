Суд освободил Дурова из-под стражи: СМИ рассказали, какая причина

Судья освободил бизнесмена из-под стражи после допроса, но тот должен явиться на запрос правоохранителей.

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Суд освободил Дурова из-под стражи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/durov, ua.depositphotos.com

Следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей в полиции с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинения. Об этом сообщает BFMTV.

"Следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей с целью проведения первичного допроса и возможного предъявления обвинения", - говорится в публикации.

Агентство Reuters сообщает, что судья освободил бизнесмена из-под стражи после допроса, но тот должен явиться на запрос правоохранителей.

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По свидетельствам представителя министерства юстиции, Дуров предстал перед судьей в Парижском судебном участке на севере столицы, пишет Bloomberg.

Ожидалось, что судья подвергнет Дурова дополнительным допросам, прежде чем решит, выдвигать ли против него обвинения или назвать его важным свидетелем в расследовании и отпустить на свободу.

Если обвинение будет выдвинуто, то другой судья, известный как судья свободы, должен будет принять решение о том, следует ли наложить какие-либо ограничения на его передвижение, или же Дуров должен внести залог.

Хотя выдвижение обвинений является ключевым моментом французских расследований, уголовный процесс - если таковой будет назначен - может затянуться на несколько месяцев или даже лет.

Также отмечается, что во время расследования у Дурова будет возможность обжаловать любые обвинения через свою юридическую команду.

Кто такой Павел Дуров? Павел Дуров - российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер. Один из создателей запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" и одноименной компании. Основатель кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов, сообщает Википедия.

Задержание Павла Дурова - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 августа стало известно, что во Франции задержали известного программиста Павла Дурова. Согласно сообщениям СМИ, это произошло на основании французского ордера, выданного Национальной дирекцией уголовной полиции Франции в рамках предварительного расследования. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана и был включен в реестр разыскиваемых лиц.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко заявил, что задержание основателя мессенджера Телеграмм Павла Дурова во Франции может обвалить всю агентурную сеть РФ в Европе и стать серьезной проблемой для Москвы.

В свою очередь, аналитики американского Института изучения войны отметили, что российские оккупанты активно используют Telegram для координации операций в Украине, поэтому арест Павла Дурова и неопределенное будущее соцсети вызвали беспокойство среди российских пропагандистов и военных аналитиков.

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