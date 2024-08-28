Дурова отпустили из-под стражи: все, что известно о деле основателя Telegram

Эксперты отмечают, что Дуров мог нарочно полететь во Францию, опасаясь угрозы от Кремля.

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Павла Дурова отпустили из-под стражи / instagram.com /durov

Основателя Telegram Павла Дурова отпустили из-под стражи в зале суда после почти четырех дней содержания под стражей. За несколько дней, которые прошли с момента ареста, дело приняло серьезный оборот. Главред собрал все, что известно о деле.

Задержание Павла Дурова – в чем причина

Павла Дурова задержали в субботу, 24 августа, во французском аэропорту Ле-Бурже во время выхода из частного самолета, на котором 39-летний миллиардер прилетел из Азербайджана. Вместе с ним на борту находились телохранитель и неназванная женщина.

По данным французского телеканала TF1, фамилия Дурова фигурировала в списке разыскиваемых лиц и на его имя был выдан ордер на обыск Национального управления судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования.

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Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Парижа, Павла Дурова подозревают в содействии преступной деятельности организованных групп, отказе от передачи властям информации и соучастии в преступлениях, связанных с детской порнографией, наркоторговлей, мошенничеством и отмыванием денег.

Кто такой Павел Дуров? Павел Дуров - российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер. Один из создателей запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" и одноименной компании. Основатель кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов, сообщает Википедия.

По данным Reuters со ссылкой на представителя французской полиции, основателя Telegram также обвиняют в бездействии при администрировании платформыв отношении совершаемых через нее финансовых и киберпреступлений, сообщил агентству представитель французской полиции.

В настоящее время по данному делу расследуются 12 предполагаемых преступлений, а судебное разбирательство во Франции в отношении Дурова было начато 8 июля. Ему грозит 20 лет тюрьмы.

Помимо Павла Дурова, по данным Politico, в марте текущего года французские правоохранители выдали ордер на арест его брата Николая, соучредителя Telegram, после того, как платформа "не дала ответа" на судебный запрос об идентификации пользователя Telegram и "практически полного отсутствия сотрудничества" с французскими и европейскими властями.

Дурова задержали – реакция Макрона и Telegram

Несмотря на наличие двойного гражданства РФ и Франции, Дуров уже долгое время проживал в ОАЭ и якобы знал о своем объявлении в розыск во Франции, а потому избегал посещения как этой страны, так и других стран ЕС.

Команда Telegram в комментарии, выпущенном спустя сутки после задержания Дурова, заявила, что ему "нечего скрывать", "он часто путешествует по Европе", а сама платформа соблюдает законы ЕС.

"Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", - отметили в компании.

Во Франции, в свою очередь, политические мотивы задержания отрицают. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон через два дня после ареста Дурова выступил с заявлением, в котором заявил, что Франция "глубоко привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и духу предпринимательства", а соблюдение закона в ней обеспечивается судебной властью, обладающей полной независимостью.

"Задержание генерального директора Telegram произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение по этому вопросу остается за судьями", - говорится в заявлении Макрона, опубликованном в понедельник, 26 августа, на платформе Х.

Реакция России

Единственной стороной, которая заметно занервничала из-за задержания Дурова, ожидаемо оказалась Россия. Несмотря на то, что представители Павла Дурова не стали обращаться за помощью в российское посольство, российские чиновники все же закатили истерику. Так, по данным росСМИ, сотрудники администрации президента и правительства России, а также сотрудники некоторых силовых ведомств получили указание удалить из Telegram рабочие переписки. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал задержание Дурова "политическим преследованием" и заявил, что Дуров "просчитался, когда покинул Россию в желании стать "человеком мира", для западных стран он непредсказуемый и опасный русский". Кроме того, он назвал Telegram платформой, которая позволяет России публиковать материалы и доводить их до сведения "рядового украинца".

"Телеграмом как мессенджером пользуется огромное количество наших людей, в том числе, находящихся на линии боевого соприкосновения. И об этом неоднократно говорил наш враг, что они не могут это контролировать. А материалы, которые мы там (в Телеграме) публикуем, доходят до восприятия рядового украинца. И у него тоже начинаются мыслительные процессы, что всё несколько иначе, чем показывают у них по телевизору. Поэтому это очевидно политическая история. И с ней необходимо разбираться", - сказал Медведев.

В то же время, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о готовности оказывать содействие Павлу Дурову.

"С учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие, но здесь ситуация осложнена также тем, что он является и гражданином Франции тоже", — заявил Песков.

Кроме подельников Путина, задержание Дурова раскритиковал скандальный американский изобретатель, миллиардер Илон Маск, который призвал освободить основателя Telegram и даже запустил хэштег на платформе Х FreePavel.

Основатель криптовалюты Ethereum российского происхождения Виталий Бутерин назвал арест Дурова "угрозой относительно будущего программного обеспечения и свободы коммуникаций в Европе". А экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден назвал задержание Дурова "посягательством на основные права человека, на свободу слова и объединений".

Заблокируют ли Телеграм в Украине

Напомним, что ранее глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов отмечал, что мессенджер Telegram представляет проблему для национальной безопасности Украины. Однако, по его словам, Telegram помогает информационно влиять на людей на временно оккупированных территориях.

По мнению председателя парламентского комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина, после задержания Дурова Украина должна ввести более жесткое регулирование Telegram раньше, чем это сделают другие страны.

Однако президент Владимир Зеленский, во время пресс-конференции 27 августа заявил, что к вопросу регулирования работы социальных сетей нужно относиться с осторожностью.

"Я очень осторожно отношусь к регулированию таких процессов, потому что сначала ГУР попросит, потом другая разведка - еще что-то, СБУ попросит третье, и таким образом можно все зарегулировать", - сказал глава государства.

Чем закончится история с арестом

По мнению политического эксперта и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочка, Дуров мог нарочно полететь во Францию, опасаясь угрозы от Кремля.

"Я не исключаю версии о том, что Дуров сбежал во Францию сознательно, потому что он приблизился к ситуации, что оставаясь в Азербайджане, с ним могло что-то произойти. И если его выпустили, то, вероятно, это так и есть", - считает Клочок.

И добавил, что в публичном пространстве "Телеграму" ничего не грозит, однако Дуров после следствия может пойти на контроль оговоренных в материалах французских правоохранителей материалов, которые попадают в мессенджер в обмен, например, на развитие и популяризацию как самого мессенджера, так и криптовалюты Toncoin.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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