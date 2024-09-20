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В Киеве ухудшился воздух: власти обратились к местным жителям с серьезным заявлением

Алёна Воронина
20 сентября 2024, 12:30
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Причиной серьезного ухудшения качества воздуха являются пожары в 3 областях. Местным жителям сказали, что делать, чтобы пыль и дым не повлияли на здоровье.
Ухудшение качества воздуха в Киеве
В Киеве ухудшилось качество воздуха/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины в Киевской области

Ухудшение качества воздуха в Киеве и его окрестностях вызвано горением торфяников и других экосистем в Киевской области, а также осенними перепадами температур.

По состоянию на 10:00 пятницы, 20 сентября, в воздухе столицы и ее окрестностей фиксируется значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым). Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Причина - горение торфяников, основным выбросом которых являются тонкодисперсные частицы (PM2.5 и PM10), которые являются компонентами дыма", - отметили в ведомстве.

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В Минприроды дали советы, что делать, чтобы уменьшить негативное влияние загрязненного воздуха на здоровье:

  • ограничить пребывание на улице,
  • воздержаться от физической нагрузки на открытом воздухе,
  • плотно закрывать окна и двери,
  • отказаться от проветривания квартиры по возможности пользоваться системами кондиционирования и очистки воздуха,
  • проводить влажную уборку в жилых помещениях,
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день,
  • если вы имеете заболевания органов дыхательной системы, то стоит следить за тем, чтобы у вас с собой всегда были необходимые лекарства;
  • в случае ухудшения самочувствия следует обратиться к врачу.

Также в ведомстве отметили, что особое внимание на эти советы стоит обратить людям, которые имеют болезни дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

"Напомним, что ежегодно осенью из-за перепадов температур днем и ночью происходят температурные инверсии, которые вызывают накопление вредных веществ в приземном слое воздуха. Теплый воздух и влажность приводят к туману, вредные вещества из различных источников выбросов почти не рассеиваются. Это влияет на качество воздуха и показатели загрязнения", - добавили в Минприроды.

Пожары в экосистемах продолжаются

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что задымление вызвано изменением ветра и незначительными очагами пожаров в экосистемах, в частности, на торфяниках и открытых территориях Киевской, Черниговской и Сумской областей.

"По данным Укргидрометцентра, накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы способствует слабый северный, северо-восточный ветер. Радиационный фон в норме", - добавили в МВД.

Также в ведомстве рассказали, что пожары в экосистемах продолжаются, спасатели ликвидируют 21 масштабный пожар в экосистемах общей площадью около 2 200 га. К работам привлечены около 860 человек и 201 единица техники ГСЧС, а также 3 пожарных поезда Укрзализныци.

Ухудшение качества воздуха в Киеве
Ухудшение качества воздуха в Киеве/ МВД Украины

Качество воздуха улучшится не скоро

По словам синоптика Натальи Диденко, в воздухе сейчас повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли). А поскольку сейчас в Украине доминирует антициклон и сильного ветра или дождей пока не ожидается, то это способствует зависанию пыли и существенно ухудшает качество воздуха.

Диденко отметила, что ближайшее усиление ветра в Киеве ожидается в следующую среду, 25 сентября, что дает надежду на рассасывание воздуха. Дождей пока также не видно, ближайшие осадки могут быть с 27, 28 сентября.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что в Киеве сильно ухудшился воздух. В Вышгородском районе зафиксированы пожары. Последствия ощущаются в столице.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что заморозки накроют часть Украины - стало известно, где будет минусовая температура. Во многих регионах ночная температура воздуха опустится до +6 градусов, но кое-где будут даже заморозки.

Также сообщалось, что в нашем государстве ударит аномальная жара - стало известно, где в Украине будет +29 градусов. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в течение недели, с 16 по 22 сентября.

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