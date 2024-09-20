В Киеве сильно ухудшился воздух: в чем причина и что делать

В Вышгородском районе зафиксированы пожары. Последствия ощущаются в столице.

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В Киеве ухудшилось состояние воздуха / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, КГГА

Столичные власти предупредили жителей Киева о временном ухудшении состояния воздуха. Вероятной причиной являются пожары в экосистеме Киевской области. Горожан призвали воздержаться от проветривания помещений и ограничить длительное пребывание на улице.

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 7:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

По информации оперативного дежурного ГУ ГосЧС Киевской области, пожары в экосистеме были зафиксированы в Вышгородском районе.

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До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Как сообщал Главред, в Киеве 20 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 21-26°; в Киеве ночью около 10°, днем 22-24°, передает Укргидрометцентр.

Ранее заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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