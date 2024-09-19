УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Много лежачих людей, есть раненые: РФ ударила по дому престарелых в Сумах

Ангелина Подвысоцкая
19 сентября 2024, 17:45обновлено 19 сентября, 19:17
16
Российские оккупанты попали КАБом по пансионату. В результате удара много раненых в тяжелом состоянии.
взрывы в Сумах
Россияне ударили по дому престарелых в Сумах / Коллаж: Главред, фото: Кордон.Медиа

Российские оккупанты ударили КАБом по гериатрическому пансионату в Сумах. Там проживал 221 человек пожилого возраста. Об этом заявил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх, сообщает Суспільне.

После удара в доме престарелых проводят эвакуацию.

"Есть раненые, часть из них в тяжелом состоянии их госпитализировали. Погибших нет", - сказал Артюх.

видео дня

По данным Кордон.Медиа, в заведении было много лежачих пациентов. Людей сразу начали выводить и выносить из здания. Лежачих пациентов были вынуждены класть прямо на землю, укрывая одеялом.

Известно, что вражеский КАБ попал в верхние этажи пансионата, разрушив часть помещения и крышу. Сейчас эвакуировали около 30 человек, среди которых много лежачих.

  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Кордон.Медіа
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Кордон.Медіа
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Кордон.Медіа
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Кордон.Медіа
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Кордон.Медіа
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Кордон.Медіа
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Кордон.Медіа
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Кордон.Медіа
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Кордон.Медіа
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Суспільне
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Суспільне
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Суспільне
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Суспільне
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Артем Кобзар
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Артем Кобзар
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Артем Кобзар
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Артем Кобзар
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Кордон.Медіа
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Кордон.Медіа
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Кордон.Медіа
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Кордон.Медіа
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Кордон.Медіа
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Кордон.Медіа
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Кордон.Медіа
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: Кордон.Медіа
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: ГСЧС
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: ГСЧС
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: ГСЧС
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: ГСЧС
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: ГСЧС
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: ГСЧС
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: ГСЧС
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: ГСЧС
  • РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах
    РФ ударила по дому пенсионеров в Сумах фото: ГСЧС

Женщина, которая была в пансионате, рассказала, что удар по зданию произошел сразу после того, как все вернулись с обеда в свои комнаты. Она уже легла в кровать, чтобы отдыхать, как в этот момент произошел взрыв и посыпалось стекло.

Смотрите видео с места удара по дому престарелых в Сумах:

удар по дому престарелых в Сумах
Россияне ударили по дому престарелых в Сумах / фото: скриншот

В Сумской ОВА сообщили о том, что в результате удара пострадали минимум 9 человек. Один раненый умер в больнице от полученных травм.

Смотрите видео об ударе по дому престарелых в Сумах:

удар по дому престарелых в Сумах
Россияне ударили по дому престарелых в Сумах / фото: скриншот

В МВД Украины уточнили, что количество пострадавших увеличилось до12-ти. Частично уничтожен технический и 5-й этажи. Всего из здания эвакуировали 147 человек, под завалами людей нет.

По состоянию на 19:00 известно о 13-ти пострадавших с травмами разной степени тяжести. Известно, что в здании было 221 пациент, из которых 87 - маломобильные.

"Развернут штаб ликвидации последствий авиационного удара врага. Пациенты пансионата эвакуированы в специально подготовленные для них места, где созданы все необходимые условия. Людям оказывается медицинская и психологическая помощь", - сообщили в ОВА.

В Сумской областной прокуратуре отметили, что погибшей женщиной оказалась 78-летняя пациентка. Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством".

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Что такое КАБ?

КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия.

Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Обстрел Сумщины - главные новости по теме

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Большое количество беспилотников было запущено врагом из Курской области РФ и залетало в Сумскую область.

На Сумщине раздавались мощные взрывы. Вражеские "Шахеды" атаковали и областной центр. Местные жители сообщают, что "Шахеды" летели один за другим. Силы ПВО делали все возможное, чтобы не дать вражеским дронам долететь до "цели".

Российская оккупационная армия атаковала Сумскую область - прогремели 57 взрывов в девяти общинах. Пострадали Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская общины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сумы Сумская область авиабомба взрыв
Реклама

Главное за день

Госбюджет-2025: где Украине брать средства

Госбюджет-2025: где Украине брать средства

19:00 Мнения
Ситуация может резко измениться: РФ готовит новую провокацию и заминировала дамбы - ВСУ

Ситуация может резко измениться: РФ готовит новую провокацию и заминировала дамбы - ВСУ

18:59 Украина
Военнослужащий раскрыл, как ВСУ планируют удары по РФ: какие объекты под угрозой

Военнослужащий раскрыл, как ВСУ планируют удары по РФ: какие объекты под угрозой

18:38 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание 75992

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ 43381

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ

Гороскоп на завтра 20 сентября: Овнам - райский период, Скорпионам - большие перемены 16782

Гороскоп на завтра 20 сентября: Овнам - райский период, Скорпионам - большие перемены

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны 9784

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны

Последние новости

19:11

Некоторые территории Украины могут иметь отдельный статус после войны - Клочок

19:04

Эрдоган плюнул Путину в лицо: как Турция серьезно подставила Россию

19:00

Госбюджет-2025: где Украине брать средствамнение

18:59

Ситуация может резко измениться: РФ готовит новую провокацию и заминировала дамбы - ВСУ

18:38

Военнослужащий раскрыл, как ВСУ планируют удары по РФ: какие объекты под угрозой

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
18:14

"Закончить войну, назвав это "победой": в ВСУ рассказали о дедлайне Путина

18:02

Возможна новая волна наступления оккупантов на Покровск: назван важный фактор

17:53

США могут поучиться у Украины: в Конгрессе отметили основное преимущество ВСУ

17:46

Можно ли сливать масло в раковину: как его правильно утилизировать

Реклама
17:45

Много лежачих людей, есть раненые: РФ ударила по дому престарелых в СумахФотоВидео

17:15

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - "золотое правило"

17:15

Нехватка вооружения: РФ перебрасывает технику из Украины на Курщину - что известноФото

17:11

Какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде: от старинной мебели до лампочек

17:05

Над Украиной "засветился" беларусский Ил-76: что известно

17:03

Лидия Таран призналась, чему посвятила себя во Франции

16:56

Как по-украински будет "стелька": какой ошибки стоит избегатьВидео

16:47

Били по гражданским, валит сильный дым: РФ ударила бомбами по городу Сумы

16:41

Свет по несколько часов в день и без тепла: какой будет зима в Украине - доклад ООН

16:37

Почему у британцев и японцев руль справа, а в Украине слева

16:15

Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали

Реклама
16:14

"Мог управлять, не поверите": Притула прокомментировал планы стать президентом

16:13

РФ пытается выбить армию Украины из Курской области: Снегирев дал прогноз отступления ВСУ

16:08

Свадебный подарок бабушки для внучки "взорвал" сеть: что она подарилаВидео

16:06

РФ может вывести войска из четырех областей Украины только при одном условии - КлочокВидео

15:53

Лукашенко выдал циничное заявление о сотрудничестве с Украиной: при чем тут "ДНР"

15:33

Венгерский парламент уходит под воду: наводнение продолжает кошмарить Европу

15:32

Путин создает 1,5-миллионную армию: в разведке Британии назвали главную проблему

15:31

РФ превратила Кинбурнскую косу в поле боя: какие могут быть последствия

15:30

Россия готовит массированный обстрел в ближайшие дни: накапливает Х-101 - OSINT

15:15

Танки и тысячи боеприпасов: Германия передала Украине новый пакет помощи - что известно

15:10

Лишь современные "Шерлоки Холмсы" найдут странного верблюда: загадка для самых сообразительных

14:48

Украине будет очень тяжело пережить зиму: что ждет энергетику

14:42

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура

14:40

Церковный праздник 20 сентября: что запрещено делать в день мученика Михаила

14:38

Константина Хабенского экстренно госпитализировали - первый комментарий актера

14:31

СБУ накрыло руководство проектного института Киева: в чем они помогали РФФото

14:30

Как очистить варочную панель от жира: выручат народные хитрости

14:15

От плесени и следа не останется: 3 способа, чем лучше отмыть резинку в стиральной машинеВидео

14:10

Как восстановить удаленные сообщения в Вайбер: несколько простых шагов

14:00

Убийство Фарион: адвокат Зинченко высказался насчет "российского следа"

Реклама
14:00

В ОП сделали заявление на фоне "предложения" главы МИД Польши "передать" Крым

14:00

Проект МУР заявил, что ТЦК мобилизовал весь технический состав группы

13:36

Зачем бобры строят плотины: в чем секрет природных инженеров

13:30

Рада уволила Безуглую из Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности: получила новую должность

13:21

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны

13:19

Что стоит за нашумевшими "планами" Шольца и Бразилии по Украине: эксперт дал оценкуВидео

13:10

Запретили лежать: Ахеджакова оказалась в больнице с серьезным диагнозом

12:59

"Нужно уменьшать": в Раде высказались насчет снижения границ призывного возраста

12:44

"Моложе и красивее": Валерий Залужный показал, как сейчас выглядит

12:40

В России давят на Путина: врага может ждать новая волна мобилизации - WSJ

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять