Много лежачих людей, есть раненые: РФ ударила по дому престарелых в Сумах

Российские оккупанты попали КАБом по пансионату. В результате удара много раненых в тяжелом состоянии.

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Россияне ударили по дому престарелых в Сумах / Коллаж: Главред, фото: Кордон.Медиа

Российские оккупанты ударили КАБом по гериатрическому пансионату в Сумах. Там проживал 221 человек пожилого возраста. Об этом заявил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх, сообщает Суспільне.

После удара в доме престарелых проводят эвакуацию.

"Есть раненые, часть из них в тяжелом состоянии их госпитализировали. Погибших нет", - сказал Артюх.

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По данным Кордон.Медиа, в заведении было много лежачих пациентов. Людей сразу начали выводить и выносить из здания. Лежачих пациентов были вынуждены класть прямо на землю, укрывая одеялом.

Известно, что вражеский КАБ попал в верхние этажи пансионата, разрушив часть помещения и крышу. Сейчас эвакуировали около 30 человек, среди которых много лежачих.

Женщина, которая была в пансионате, рассказала, что удар по зданию произошел сразу после того, как все вернулись с обеда в свои комнаты. Она уже легла в кровать, чтобы отдыхать, как в этот момент произошел взрыв и посыпалось стекло.

Смотрите видео с места удара по дому престарелых в Сумах:

Россияне ударили по дому престарелых в Сумах / фото: скриншот

В Сумской ОВА сообщили о том, что в результате удара пострадали минимум 9 человек. Один раненый умер в больнице от полученных травм.

Смотрите видео об ударе по дому престарелых в Сумах:

Россияне ударили по дому престарелых в Сумах / фото: скриншот

В МВД Украины уточнили, что количество пострадавших увеличилось до12-ти. Частично уничтожен технический и 5-й этажи. Всего из здания эвакуировали 147 человек, под завалами людей нет.

По состоянию на 19:00 известно о 13-ти пострадавших с травмами разной степени тяжести. Известно, что в здании было 221 пациент, из которых 87 - маломобильные.

"Развернут штаб ликвидации последствий авиационного удара врага. Пациенты пансионата эвакуированы в специально подготовленные для них места, где созданы все необходимые условия. Людям оказывается медицинская и психологическая помощь", - сообщили в ОВА.

В Сумской областной прокуратуре отметили, что погибшей женщиной оказалась 78-летняя пациентка. Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством".

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Что такое КАБ? КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Обстрел Сумщины - главные новости по теме

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