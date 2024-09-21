Там могла быть ядерная ракета "Сармат": детали об ударе по складу оккупантов в Тверской области

Взрывы и детонация, которые раздавались утром в Тверской области РФ, могли происходить на секретном объекте.

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Стали известны детали об ударе по складу оккупантов в Тверской области/ коллаж: Главред, фото: скрин

В результате атаки дронов по Тверской области страны-агрессора России был поражен секретный объект в поселке Октябрьский. Среди местного населения ходит информация, что на этом объекте располагаются ракетные шахты, а на боевом дежурстве находится ракета "Сармат", также известная как "Сатана". Об этом сообщает российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на рассказы очевидцев.

Отмечается, что местные жители спешат эвакуироваться, опасаясь, что в случае детонации их села могут быть разрушены.

Согласно данным Telegram-канала, беспилотники могли поразить секретный объект в Октябрьском неподалеку от Торопца. По словам местных жителей, речь идет о воинской части ракетных войск в Октябрьском вблизи старинного поселка Старая Торопа, которую в народе называют "Капай" или "Копай". Те, кто там был, говорят, что там есть ракетные шахты со шлюзами, как в бункере, говорится в публикации.

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"В мае этого года туда беспилотник упал, военные тогда сказали, что если бы у них взорвалось, то на 30 километров вокруг все снесло бы. Говорят там на боевом дежурстве ракета "Сатана" стоит", - рассказал местный житель.

Также местные жители говорят, что через эту воинскую часть проходит "раздолбанная железная дорога", которой нет на карте. По слухам, по ней "гоняли на склад и обратно" российские и северокорейские ракеты.

Взрывы в Тверской области РФ 21 сентября - что известно

Утром 21 сентября сообщалось, что в Краснодарском крае РФ масштабно пылает и детонирует склад боеприпасов. Местные жители говорят, что склад с боеприпасами вспыхнул после атаки дронов.

После этого стали известны детали об атаке на склады агрессоров. Эта ночь для России однозначно войдет в историю, как "взрывная". Под удар попали сразу два региона со складами - Тверская область и Краснодарский край. Как утверждает Министерство обороны РФ, якобы противовоздушная оборона за ночь "перехватила" и "уничтожила" 101 дрон над российскими регионами.

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