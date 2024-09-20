Россияне ударили по центру Харькова: много разрушений, пострадали дети

Российские оккупанты трижды атаковали город - дважды били по Шевченковскому району, один по Киевскому.

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Россияне ударили по Харькову КАБами / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Минобороны РФ

Вечером 20 сентября, россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. В городе зафиксировали три удара. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Хакровской ОВА Олег Синегубов.

"Есть информация об ударе по Харькову двумя КАБами. Будьте осторожны - возможны повторные пуски", - написал Терехов.

По его словам, "прилет" произошел в центральном районе Харькова, возле медицинского учреждения. Синегубов отметил, что оккупанты ударили КАБом в проезжую часть в самом центре Харькова.

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"Горит автомобиль. Повреждены киоски, остекление зданий больницы, отель, возле которого уже было ранее вражеское попадание", - рассказал Синегубов.

По уточненной информации по Харькову было три удара - два по Шевченковскому району, один по Киевскому. В результате удара пострадали четыре человека, среди которых ребенок 10-ти лет с острой реакцией на стресс.

Обновлено в 23:26: Синегубов сообщил, что медицинское учреждение в Харькове, вблизи которого был "прилет", функционирует. Пострадавших среди пациентов нет. Значительных повреждений помещений также не зафиксировано, в одном из корпусов повреждено остекление окон.

Обновлено в 23:43: Глава ОВА отметил, что четверо пациентов больницы, возле которой произошло вражеское попадание, также обратились за помощью. Они получили легкие осколочные ранения.

Обновлено в 23:45: Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что количество пострадавших возросло до семи человек.

"На эту минуту известно о семи пострадавших, из них двое детей 10-ти и 12-ти лет, и подросток 17 лет. Один человек госпитализирован", - проинформировал он.

Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Что такое КАБ? КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия. Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Удары России по Украине 20 сентября - что известно

Напомним, в пятницу, 20 сентября, россияне нанесли ракетный удар по Одессе. В городе прогремела серия взрывов, в небе над городом появился дым.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки повреждения получила припортовая и гражданская инфраструктура, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Кроме этого, четверо гражданских лиц получили ранения.

Как сообщал Главред, вечером 20 сентября российские войска атаковали Днепр, в результате чего пострадал 19-летний парень. Он получил множественные ссадины и перелом. Удар также частично разрушил здание образовательного центра и разбил 11 автомобилей.

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