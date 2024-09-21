Киев накрыл едкий смог: столица в ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом

В субботу, 21 сентября, в Киеве существенно ухудшилось качество воздуха. В столичном воздухе зафиксирована повышенная концентрация пыли. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
Вечером жители столицы начали жаловаться на затрудненное дыхание. В некоторых районах города появился неприятный запах, видимость значительно снизилась - Киев накрыл смог.
По данным мониторингового сервиса IQAir, концентрация твердых частиц в воздухе превышает норму более чем в восемь раз. Киев занял седьмое место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.
В КГГА сообщили, что по состоянию на 19:00 в столице наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Увеличение концентрации пыли является результатом пожаров в экосистеме Киевской области.
"Причиной является горение торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер", - подтвердили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Городские власти рекомендуют жителям ограничить пребывание на улице, закрыть окна и пить много воды. Если есть возможность, стоит использовать очистители воздуха для улучшения состояния в помещениях.
Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)?
Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.
Ухудшение качества воздуха в Украине - последние новости
Напомним, 20 сентября в столице зафиксировали значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым). Ухудшение качества воздуха в Киеве и окрестностях вызвано горением торфяников и изменениями температуры.
Также жителей Киева призвали не проветривать помещения и ограничить длительное пребывание на улице.
Как сообщал Главред, 3 сентября в Киеве наблюдалось временное ухудшение качества воздуха. Тогда в Броварском районе горел торф на площади 3,74 га, в столице возник неприятный запах.
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