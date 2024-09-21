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Киев накрыл едкий смог: столица в ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом

Руслана Заклинская
21 сентября 2024, 22:53
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Причиной ухудшения качества воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области, говорят КГГА.
Киев накрыл едкий смог: столица в ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом
В Киеве высокий уровень загрязнения воздуха / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram-канал

В субботу, 21 сентября, в Киеве существенно ухудшилось качество воздуха. В столичном воздухе зафиксирована повышенная концентрация пыли. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Вечером жители столицы начали жаловаться на затрудненное дыхание. В некоторых районах города появился неприятный запах, видимость значительно снизилась - Киев накрыл смог.

По данным мониторингового сервиса IQAir, концентрация твердых частиц в воздухе превышает норму более чем в восемь раз. Киев занял седьмое место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.

видео дня
Киев накрыл едкий смог: столица в ТОП-10 городов мира с самым грязным воздухом
Рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом

В КГГА сообщили, что по состоянию на 19:00 в столице наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Увеличение концентрации пыли является результатом пожаров в экосистеме Киевской области.

"Причиной является горение торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер", - подтвердили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Городские власти рекомендуют жителям ограничить пребывание на улице, закрыть окна и пить много воды. Если есть возможность, стоит использовать очистители воздуха для улучшения состояния в помещениях.

Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье инфографика
Как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье / Инфографика: Главред

Что такое Киевская городская государственная администрация (КГГА)?

Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

Ухудшение качества воздуха в Украине - последние новости

Напомним, 20 сентября в столице зафиксировали значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым). Ухудшение качества воздуха в Киеве и окрестностях вызвано горением торфяников и изменениями температуры.

Также жителей Киева призвали не проветривать помещения и ограничить длительное пребывание на улице.

Как сообщал Главред, 3 сентября в Киеве наблюдалось временное ухудшение качества воздуха. Тогда в Броварском районе горел торф на площади 3,74 га, в столице возник неприятный запах.

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