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Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится

Ангелина Подвысоцкая
20 сентября 2024, 02:28
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Эта магнитная буря достигла почти самой большой мощности - почти 9 баллов.
магнитная буря, солнце
Украина под атакой сильной магнитной бури / фото: pixabay

В Украине очень сильно затягивается мощная магнитной бури. Она почти достигла максимально отметки - почти 9 баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря началась еще 9 сентября. Тогда её мощность была на уровне 4-х баллов. Уже 10-11 сентября магнитная буря усилилась до 6-ти баллов. На следующий день она стала 7-балльной, после чего еще два дня держалась на отметке 6 баллов.

Ожидалось, что после этого магнитная буря пойдет на спад, но она вновь усилилась. 17 сентября мощность магнитной бури выросла до почти 9-ти баллов, что делает её одной из самых сильных. Сейчас магнитная буря стала немного слабее. Однако расслабляться еще рано, так как 21 сентября страну может атаковать новый шторм.

видео дня
магнитная буря
Украина под атакой сильной магнитной бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 3 вспышки класса С. Сообщается, что 20 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 49 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

  • Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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